Анна Попова рассказала, собираются ли вводить в России новый локдаун

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сегодня нет необходимости вводить локдаун или ужесточать ограничения из-за коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, в стране случился рост числа заражений, однако на примере Москвы "мы видим определенную стабилизацию процесса". А следовательно, отмечает Попова, "ограничительные меры плюс интенсивная вакцинация работают".

"Поэтому сегодня каких-то угроз и рисков, которые говорили бы о том, что нам нужно вводить локдаун или какие-то более жесткие меры ограничений, сегодня такой необходимости нет", — объяснила руководитель ведомства.

Попова также заверила, что такой необходимости точно не будет, если все пройдут вакцинацию.

Ранее Анна Попова заявила, что число повторно заболевающих коронавирусом в России не превышает 1%. По ее словам, где-то такие случаи единичны, а в каких-то регионах их "почему-то чуть больше".