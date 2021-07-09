Анна Попова заявила, что число повторно заболевающих коронавирусом не превышает 1%

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что не более 1% пациентов повторно заболевают коронавирусом. Об этом она сообщила в эфире телеканала "Россия 1".

"В любом случае, даже если принять, что там, где два раза такой диагноз (коронавирус, — прим. ред.) появился, то количество таких людей минимально, тоже вокруг 1%, не больше. Где-то эти случаи единичны. В каких-то регионах их почему-то чуть больше", — сказала Попова (цитата по "Известиям").

Она также заметила, что ситуацию с коронавирусом в стране на сегодня нельзя назвать стабильной. Особо напряженная обстановка, по ее словам, наблюдается в Центральном федеральном округе и Дальневосточном федеральном округе.

Ранее эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов рассказал о том, что постоянные мутации могут привести к появлению суперштамма коронавируса.