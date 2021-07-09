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У алтайского Минприроды появился новый временный руководитель

, ИА "Амител"
Им стал замминистра ведомства Андрей Стрелковский
Фото: prirodasibiri.ru

Фото: prirodasibiri.ru

Замглавы алтайского Минприроды Андрей Стрелковский стал новым временным руководителем министерства. Об этом сообщает "Банкфакс".

Начальник управления природных ресурсов Лариса Казанцева, которая ранее занимала этот пост, отказалась от должности. Точная причина для принятия такого решения неизвестна, но предполагается, что в региональном правительстве не приняли стиль управления Казанцевой.

Напомним, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял отставку министра природных ресурсов и экологии региона Владимира Попрядухина в сентябре 2020 года.

Он занимал должность министра природных ресурсов и экологии Алтайского края с 20 декабря 2017 года.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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