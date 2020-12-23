Томенко объяснил, почему Алтайский край живет без двух министров и одного зампреда

Два министерских кресла и должность вице-губернатора по экономике в Алтайском крае остаются пустыми из-за пандемии, рассказал Виктор Томенко на пресс-конференции 23 декабря. По его словам, коммуникации сейчас осложнены, а потому проводить собеседования с кандидатами трудно. Глава региона рассказал, как сейчас устроена работа правительства и когда вакантные должности заполнят.

"Пока я всё замкнул на себя"

До декабря 2019 года министром экономического развития края и вице-губернатором по экономике был Павел Дитятев. Томенко подчеркнул, что хотел быстро найти ему замену, но пандемия заставила отложить вопрос.

"Весь блок развития я пока замкнул на себя. Для меня это обычная практика: пока решение не принято, министерства и ведомства замыкаются на меня. Ну а мои заместители помогают мне по некоторым вопросам. Минэкономразвития, Министерство цифрового развития, управления по развитию предпринимательства, по развитию туризма и по труду и занятости сегодня выведены на меня. Кое-где Виталий Снесарь взял нагрузку, кое-где Иван Кибардин, кое-где занимаюсь я непосредственно", – объяснил Томенко.

Губернатор отметил, что в отсутствии зампреда никаких важных вопросов в правительстве не провалили. И добавил, что в ближайшее время ситуацию будут исправлять.

Возможного кандидата на пост главы Минэкономразвития края Томенко не назвал. Но отметил, что в целом доволен работой Анатолия Нагорнова, который сейчас временно руководит ведомством. По словам губернатора, это "опытный и профессиональный человек".

"Нет необходимости рака за камень заводить"

В сентябре 2020 года в отставку ушел министр природных ресурсов и экологии края Владимир Попрядухин. Томенко отметил, что подбор кандидатуры на пост министра начался почти сразу.

"Но законодательство обязывает нас согласовывать кандидатуру с федеральным Минприроды. А там тоже происходили кадровые изменения: в ноябре сменился глава министерства", – объяснил губернатор.

Сейчас обязанности на этой должности исполняет Лариса Казанцева. Томенко подчеркнул, что к ее работе у него претензий нет. Но добавил, что нового кандидата уже нашли, а процесс согласования находится на завершающей стадии.

"Думаю, тут нет необходимости рака за камень заводить. Глава Алейска Иван Маскаев рассматривается на эту должность. В случае успешного согласования он займет этот пост. Я надеюсь, что в ближайшее время мы его представим", – объявил Томенко.

Главного по тарифам пока не определили

Кандидата на должность руководителя управления по тарифам в крае, напротив, пока не нашли. "Идет подбор кандидатуры", – рассказал Томенко. Кампанией по утверждению тарифов в регионе сейчас руководит Александр Климин. Губернатор объяснил, что доверяет своему заместителю, поскольку он "человек опытный в этих вопросах".

При этом глава региона пообещал, что затягивать с поиском нового руководителя ведомства в крае тоже не будут. Напомним, должность стала вакантной после того, как весной 2020 года с нее уволился Александр Катнов.