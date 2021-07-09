В России пообещали зеркальный ответ на новые санкции США

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя введение новых санкций против трех компании из России и трех российских граждан со стороны США, заявил, что власти "все это отслеживают и будут думать о каких ответных действиях с нашей стороны".

Согласно документу, Комитет по проверке конечных пользователей (End-User Review Committee, ERC) принял такое решение в отношении: ООО "Тесон", группы компаний "Радиант", ООО "ТрейдКомпонент", а также связанных с ними трех человек.

"Ничего удивительного нет. Они встали на путь введения санкций против юридических и физических лиц России и ряда других стран. С этого пути они свернуть уже не могут. У них уже это становится нормой работы, которая, по их мнению, якобы обеспечивает права человека. Это уже стало обычным для нас явлением. В целом на это мы реагируем, понимая, что они по другому не могут уже жить. Это показатель недобросовестной конкуренции со стороны Соединенных Штатов Америки. Естественно, мы все это отслеживаем и будем думать о каких ответных действиях с нашей стороны", – заявил он в интервью "Ленте.ру".

Напомним, что Министерство торговли США добавило в черный список 34 новых пункта: в их числе три компании из России и три российских гражданина.

Меры также приняли против 14 компаний из Китая: причиной для их добавления в список стали обвинения с американской стороны в нарушениях прав человека по отношению к мусульманскому меньшинству в Синцзянь-уйгурском автономном регионе. Речь идет об излишнем наблюдении и принудительном труде.