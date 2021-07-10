Четырехполосный участок Чуйского тракта в Алтайском крае откроют досрочно

Четырехполосный участок Чуйского тракта на границе Тальменского и Первомайского районов планируют открыть для движения раньше, чем предусмотрено контрактом.

Как сообщили amic.ru в пресс-службе ФКУ Упрдор "Алтай", это связывают с тем, что строительство ведут с опережением графика. По оценке специалистов, работы завершены на 60%.

"На основной дороге практически полностью выполнены работы на первых 4 км участка по направлению из Барнаула в сторону Новосибирска. Устроены все конструктивные слои, верхний выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона – современного износостойкого материала, — уточнили в ведомстве. — Построено новое электроосвещение, смонтировано барьерное ограждение, сейчас дорожники занимаются системой водоотвода: устанавливают лотки и водосборные колодцы. Затем останется нанести разметку и закончить обустройство".

Кроме того, почти завершено строительство подземного пешеходного перехода возле села Озёрки. Подрядчикам осталось только выполнить лестничные сходы и подвести к сооружению пешеходные дорожки.

Напомним, масштабные работы ведутся с 2019 года. Четырехполосными сделают 10 километров Чуйского тракта – с 173 по 183 км. Его ширина на данном участке трассы Барнаул – Новосибирск составит 27,5 метра, которые разделит отбойник. Все работы, согласно условиям контракта, необходимо завершить в ноябре 2022 года.

Протяженность путепровода двухуровневой транспортной развязки составит 83 метра. Она будет вести к станции Озерки и поселку Литвиновка, а также к дороге на село Первомайское.

Также установят новое электроосвещение, шумозащитные экраны, остановочные павильоны, построят девять переходно-скоростных полос.

Стоимость работ на участке, где ежегодно происходит несколько крупных ДТП, составит около 2,2 миллиарда рублей.

Параллельно будут расширять участок трассы дальше – до границы с Новосибирской областью. На это также выделят несколько миллиардов рублей. Согласно графику, полностью трасса от Барнаула до границы с Новосибирской областью станет четырехполосной к 2024 году.