Суббота, 10 Июль, 11:14

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,47
€ 88,14
24°


5733218 +0
Обь
255см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеТретья волна пандемииВакцинация от коронавируса
Новости

Директора барнаульской компании судят за взятку помощнику министра на Алтае

, ИА "Амител"
В коррупции также подозревают и главу министерства
Фото: СК по Алтайскому краю

Фото: СК по Алтайскому краю

Следователи завершили расследование уголовного дела против директора одной из компаний в Барнауле, которого обвиняют в даче крупной взятке помощнику министра здравоохранения Республики Алтай. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Правоохранители выяснили, что женщина в июле 2020 года в кабинете помощника главы регионального Минздрава передала последнему 240 000 рублей и бутылку коньяка.

За это ей обещали заключение госконтрактов на поставку медицинских товаров для нужд системы здравоохранения республики в рамках нацпроекта "Здоровье".

"В ходе следствия обвиняемая свою вину признала в полном объеме и активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, изобличению должностных лиц министерства здравоохранения в иных коррупционных преступлениях, — уточнили в ведомстве. — Расследование уголовного дела о совершении ряда коррупционных должностных преступлений, связанных с получением взяток, в отношении министра здравоохранения республики и его помощника продолжается".

Уголовное дела направили в суд.

Напомним, директора детского оздоровительного лагеря в Михайловском районе Алтайского края осудят за взятку. Мужчина получил более 129 тысяч рублей от предпринимателя за выбор его компании в качестве подрядчика по ремонту в здании учреждения.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
11:09
Алтайский край попал в число отстающих регионов по тестам на ковид 0
10:33
В Бийске открыли первый мобильный пункт вакцинации от ковида 0
10:01
Директора барнаульской компании судят за взятку помощнику министра на Алтае 0
09:34
Четырехполосный участок Чуйского тракта в Алтайском крае откроют досрочно 1
09:03
Новую дамбу построили на алтайском озере, где по легенде Демидов тайно печатал монеты 5
08:33
Ни в одном глазу. Психиатр рассказал, чем опасна бессонница и как ее победить 2
08:02
Спастись от жары в воде. Где в Барнауле можно искупаться? 17
07:31
Без зонта никуда. Какой будет погода в Алтайском крае на выходных и на следующей неделе? 0
07:03
На Алтае сельчанин насмерть забил кулаком 23-летнюю девушку 4
06:31
Путин и Байден провели телефонный разговор 1
06:01
Теплая погода с дождями и грозами ожидается в Алтайском крае 10 июля 0
23:58
Такой день. Новый замглавы алтайского Минприпроды и перспективы туризма в Алтайском крае 0
23:29
Голикова раскрыла данные о смертности в России за май 2021 года 1
22:59
Водитель задавил утку, которая переходила дорогу с утятами в Барнауле 9
22:28
Власти Шри-Ланки отменили карантин при въезде для вакцинированных россиян 0
21:58
В России пообещали зеркальный ответ на новые санкции США 8
21:18
США ввели новые санкции против российских компаний 0
20:48
СК начал проверку после сообщения о детях, которые живут в без света и тепла в Барнауле 2
20:12
Турция потеряет в потоке российских туристов после открытия Египта 0
19:55
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 9 июля 0
19:33
Онищенко раскритиковал идею тотальной вакцинации от коронавируса в России 3
19:14
Алтайский спортсмен завоевал бронзу на чемпионате мира по плаванию в ластах 0
18:54
За пять лет в сборной Черчесов заработал более 12 миллионов евро 13
18:28
Роспотребнадзор включил Алтайский край в список регионов с низким охватом тестирования 2
18:06
На Кубани туристов будут прививать после прибытия 0
17:57
Более 25 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки 0
17:48
Депутат Госдумы Владимир Шаманов приехал в Алтайский край и запарафинил сыр 2
17:33
Подростки ворвались в детский палаточный лагерь и устроили стрельбу под Новосибирском 2
17:22
Черчесов отказался от выплаты ему неустойки после увольнения из сборной 4
17:08
Прокуратура запретила использование двух аттракционов в барнаульском парке 0
16:56
Следователи проводят проверку по факту пожара с двумя погибшими в Барнауле 0
16:48
Губернатор Томенко обсудил возможности развития туристического потенциала Алтайского края 1
16:37
Барнаульцы не могут получить вторую дозу вакцины "ЭпиВакКорона" 3
16:25
В Бийске задержали женщину, которая под предлогом снятия порчи обокрала пенсионерку 0
16:09
У алтайского Минприроды появился новый временный руководитель 1
15:54
Мошенники стали предлагать россиянам "бонусы за вакцинацию" 1
15:45
На Камчатке нашли фрагменты тел всех погибших при крушении Ан-26 0
15:31
У женщин в Норвегии после вакцинации от коронавируса начала расти грудь 16
15:15
В магазинах Mi Stores дарят беспроводные наушники и фитнес-браслет за покупку смартфона 0
15:05
Мужчину сбили на пешеходном переходе в Бийске. Видео 9
14:56
В Сайлюгемском парке завелся охотник на фотоловушки 3
14:46
Более 200 миллионов рублей выделили на строительство поликлиники в Советском районе 3
14:36
Ставки по ипотеке в Республике Алтай оказались одними из самых высоких в России 0
14:24
В барнаульском общественном транспорте провели рейды по соблюдению масочного режима 10
14:10
"Кричал, всех убьет". Участница смертельной драки на Старом базаре выступила в суде 17
13:56
Ведущий шоу "Поедем, поедим!" на НТВ Джон Уоррен приехал в Алтайский край 10
13:47
В Барнауле воры "обчистили" ювелирный магазин, пройдя в него через стену 22
13:29
В Подмосковье руководителя отдела полиции подозревают в подготовке убийства 6
13:16
В Барнауле на четыре дня отключат горячую воду у части потребителей ТЭЦ-3 5
13:03
Алтайские ученые нашли способ сохранения деревьев в городских условиях 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.