Директора барнаульской компании судят за взятку помощнику министра на Алтае

Следователи завершили расследование уголовного дела против директора одной из компаний в Барнауле, которого обвиняют в даче крупной взятке помощнику министра здравоохранения Республики Алтай. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Правоохранители выяснили, что женщина в июле 2020 года в кабинете помощника главы регионального Минздрава передала последнему 240 000 рублей и бутылку коньяка.

За это ей обещали заключение госконтрактов на поставку медицинских товаров для нужд системы здравоохранения республики в рамках нацпроекта "Здоровье".

"В ходе следствия обвиняемая свою вину признала в полном объеме и активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, изобличению должностных лиц министерства здравоохранения в иных коррупционных преступлениях, — уточнили в ведомстве. — Расследование уголовного дела о совершении ряда коррупционных должностных преступлений, связанных с получением взяток, в отношении министра здравоохранения республики и его помощника продолжается".

Уголовное дела направили в суд.

Напомним, директора детского оздоровительного лагеря в Михайловском районе Алтайского края осудят за взятку. Мужчина получил более 129 тысяч рублей от предпринимателя за выбор его компании в качестве подрядчика по ремонту в здании учреждения.