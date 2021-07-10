Барнаул поборется за право провести Чемпионат мира по гребле

Федерация гребли на байдарках и каноэ Алтайского края подаст заявку на проведение чемпионата мира по гребле на марафонских дистанциях 2026 года. Об этом ТАСС заявил министр спорта региона Алексей Перфильев.

"Мы подаем заявку на проведение первенства и чемпионата мира по марафону 2026 года. Санкции действуют до декабря 2022 года, то есть еще более года, — уточнил Перфильев. — Мы готовы по инфраструктуре, у нас есть опыт, амбиции, необходим только минимальный бюджет, потому что все уже было создано ранее, это должно использоваться".

По его словам, заявку во Всероссийскую федерацию гребли на байдарках и каноэ направят от имени губернатора Виктора Томенко в ближайшие 10 дней. На организацию международного турнира, по предварительным оценкам, потребуется не более 15 млн рублей.

Чемпионат мира по гребле ещё ни разу не проходил в России. Представители Международной федерации каноэ восхищены тем, как Кубок мира прошёл в Барнауле. Соревнования посетили десятки тысяч зрителей, которые наблюдали за борьбой около 300 спортсменов со всего мира.

По словам вице-президента ICF Томаса Конецко, Барнаул имеет все шансы провести чемпионат мира по гребле. Тем более что вся инфраструктура на канале уже готова.

Кубок мира показал, что проблем с организацией самого высокого уровня турнира у властей края нет. Особенно довольны спортсмены качеством еды. Некоторые гребцы отмечали, что на других этапах Кубка мира их обычно кормили только салатом, а на Алтае – ещё первым, вторым, булочками, компотом и сладостями.