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Прогулки по воде. Какие ещё крупные турниры по гребле может получить Барнаул?

, ИА "Амител"
Руководство федерации гребли мечтает провести чемпионат мира
Фото: Екатерина Смолихина

Фото: Екатерина Смолихина

Второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ прошёл в Барнауле с 20 по 23 мая. На нём в том числе разыграли шесть лицензий на Олимпиаду в Токио. Соревнования посетили десятки тысяч зрителей, которые наблюдали за борьбой около 300 спортсменов со всего мира. Это первый домашний Кубок мира в истории России. Организаторы не исключают, что в ближайшие несколько лет барнаульский гребной канал может получить право провести ещё важные турниры. Рассказываем, какие именно.

Какие турниры по гребле могут отдать Барнаулу?

Чемпионат мира. Он ещё ни разу не проходил в России. Представители Международной федерации каноэ восхищены тем, как Кубок мира прошёл в Барнауле. По словам вице-президента ICF Томаса Конецко, Барнаул имеет все шансы провести чемпионат мира по гребле. Тем более что вся инфраструктура на канале уже готова. Кубок мира показал, что проблем с организацией самого высокого уровня турнира у властей края нет. Особенно довольны спортсмены качеством еды. Некоторые гребцы отмечали, что на других этапах Кубка мира их обычно кормили только салатом, а на Алтае – ещё первым, вторым, булочками, компотом и сладостями.

"Весь процесс соревнований прошёл гладко, нам не на что жаловаться. Все спортсмены довольны. Думаю, что мы можем каждый год проводить Кубок мира в Барнауле, несмотря на то, что для ICF всегда риск проводить соревнования в новых местах, так как бывают проблемы с логистикой. Здесь всё прошло на высшем уровне, в ICF очень довольны. В Барнауле можно проводить любые международные соревнования, гребной канал это позволяет. Это может быть и чемпионат мира. Здесь всё зависит от желания и заявок Российской федерации гребли, с которой должна сотрудничать алтайская федерация", – подчеркнул Конецко.

Однако с проведением чемпиона мира в Барнауле не всё так просто. Дело в том, что Россия находится под тотальным "баном" WADA на проведение крупных международных соревнований до конца 2022 года. Как пояснил amic.ru президент Алтайской федерации гребли на байдарках и каноэ Юрий Шамков, чемпионат мира – не первостепенная задача. На любой турнир принимающая сторона должна подать заявку за три года. Поэтому чемпионат мира на Алтае даже теоретически может пройти не раньше 2024 года.

Канал, уверен Шамков, может быть площадкой для проведения марафонов, соревнований на лодках-"драконах" и сапсёрфинга. Также не исключено, что в 2023 году в Барнауле пройдёт чемпионат мира среди юниоров (17-18 лет). В таком случае на Алтай также приедут сотни спортсменов со всего мира. Не исключено, что в Барнауле традиционно будет проходить чемпионат России по гребле.

Кубок мира ещё раз состоится?

Его планируют проводить в Барнауле и в будущем. Условия всё те же: заявку необходимо подавать за три года. Лодки, которые были закуплены за 150 миллионов для спортсменов на Кубок мира 2021 года, останутся в Барнауле. Поэтому технически столице региона ничего не мешает проводить крупные международные старты по гребле в будущем.

А что за тотальный "бан" WADA?

По решению WADA российский флаг оказался под запретом до 2023 года. На всех ближайших крупных спортивных соревнованиях, таких как Олимпиада, Паралимпиада, чемпионаты мира по различным видам спорта, выступить смогут только достоверно "чистые" российские спортсмены под нейтральным флагом и без гимна. Также на ближайшие четыре года в России рекомендовано не проводить крупные соревнования, такие как чемпионаты мира, Европы и так далее.

Причиной стало расследование по данным из базы Московской антидопинговой лаборатории, в которой содержатся результаты исследований за 2012-2015 годы. Независимые эксперты установили, что в базу вносились изменения с целью скрыть положительные допинг-пробы российских спортсменов.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

25.05.2021 07:38
- гость -

Хорошо.

25.05.2021 09:04
Виктор

"Особенно довольны спортсмены качеством еды. Некоторые гребцы отмечали, что на других этапах Кубка мира их обычно кормили только салатом, а на Алтае – ещё первым, вторым, булочками, компотом и сладостями".

А кто кормил спортсменов? Какая организация?

25.05.2021 09:19
Гость

Да еще бы кубок мира. А чм это маловероятно, но было бы совсем круто. Еще бы погода не подвела как в этот раз.

25.05.2021 10:19
Сраный умный

"Чемпионат мира. Он ещё ни разу не проходил в России... " - проходил, в 2014 году в Москве

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