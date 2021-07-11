Жителей Алтайского края предупредили о сильном ветре

11 июля в регионе прогнозируются сложные погодные условия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В частности, метеорологи предупреждают о мощном ветре. В отдельных районах его порывы будут достигать скорости 20 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными факторами возможно возникновение ЧС, поэтому спасатели рекомендуют соблюдать правила безопасного поведения в непогоду и по возможности не выходить из дома.

Так, при сильном ветре жителям региона нужно опасаться обрушений неустойчивых конструкций и падений деревьев. Эти же обстоятельства следует учитывать и при парковке автомобилей.

Напомним, во второй половине дня 6 июля ураганный ветер повалил деревья в Алтайском крае. Некоторые из них упали на машины и киоск. Что еще натворил шторм, читайте в материале amic.ru.