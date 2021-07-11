Врачи выводят Петра Мамонова из комы

Актер и музыкант Петр Мамонов уже две недели находится в реанимации, рассказали ТАСС его супруга.

По словам Ольги Мамоновой, дыхание артиста десятые сутки поддерживает аппарат искусственной вентиляции легких, а состояние его остается крайне тяжелым.

"Врачи пытаются выводить Петра из комы, открыл глаза, на контакт пока не идет. Рукой шевелит. Дыхание на ИВЛ, но с третьим-четвертым дыханием, говорят врачи, справляется самостоятельно, — уточнила жена музыканта. — Органы действуют самостоятельно. Все сейчас очень медленно, комариными шажками движемся".

Напомним, Мамонова с коронавирусом положили в ковидный госпиталь в Коммунарке. Практически сразу его поместили в отделение реанимации.

Петр Мамонов – российский рок-музыкант, поэт и актер. Основатель и лидер музыкальной группы "Звуки Му". Известен ролями в фильмах "Такси-Блюз" и "Остров" Павла Лунгина.