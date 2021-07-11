Алтайский край ждет резкое похолодание

В южных регионах Западной Сибири, в том числе и Алтайском крае, прогнозируется резкое похолодание, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Наиболее некомфортная погода с точки зрения температуры будет на Урале и юге Западной Сибири, – уточнил синоптик. – Прогноз по Омску будет наиболее показательным для ситуации в Западной Сибири — 11 июля там будет около 30 градусов, 12 июля — тоже около 30 градусов, 13 июля начнется понижение, будет 23 градуса максимальная температура, а 14 и 15 июня — уже 14 градусов".

По его словам, температура упадет на 15-16 градусов. Также похолодание придет на Урал, но не будет настолько резким, отметил синоптик.

Ранее Роман Вильфанд заявил, что из-за низкого количества выпавших осадков в некоторых регионах России возможна засуха. В число регионов, где существуют подобные риски, вошли Омская, Новосибирская и Кемеровская области, а также Алтайский край.