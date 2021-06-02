Жителей Алтайского края предупредили о надвигающейся засухе

Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд заявил, что из-за низкого числа выпавших осадков в некоторых регионах России возможна засуха. Об этом сообщает РИА Новости.

В число регионов, где существую подобные риски, вошли Омская, Новосибирская и Кемеровская области, а также Алтайский край.

Вильфанд добавил, что вероятность засухи здесь не стопроцентная, но очень высокая. Метеорологи отслеживают ситуацию.

Специалист отметил, что во всех субъектах России летняя температура будет соответствовать норме, либо превышать ее.

Наиболее высокая аномалия, по расчетам специалистов, прогнозируется в Западной Сибири и ряде других регионов.