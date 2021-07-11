Труп мужчины нашли на Речном вокзале в Барнауле

Безжизненное тело мужчины обнаружили в воде Оби у самого берега Речного вокзала. Фотографию с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

Видимых признаков насильственной смерти очевидцы не заметили. Они предполагают, что человек утонул.

Точную причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, только за неделю с 28 июня по 4 июля на водоемах Алтайского края утонули пять человек. Один человек погиб на озере Горькое в селе Лебяжье, на озере Жиланды (село Курск Егорьевского района), на реке Кулунда (село Вылково), на реке Маралиха (село Маралиха), а также во Власихе.