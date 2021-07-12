В Барнауле утонул восьмилетний мальчик

Восьмилетний мальчик утонул вечером 10 июля в Барнауле, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным ведомства, семья с тремя детьми отдыхала на берегу протоки реки Оби. Ребята играли у водоёма под присмотром родителей, но в один момент взрослые потеряли из вида восьмилетнего сына. Вскоре бездыханное тело несовершеннолетнего нашли в воде.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, проводится доследственная проверка.

В ведомстве отметили, что с начала купального сезона 2021 года в Алтайском крае погибло пятеро детей.

В июне в одном из сёл Благовещенского района двухлетний мальчик утонул в баке с водой.