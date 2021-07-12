В мэрии Барнаула рассказали, почему частный сектор необходимо застраивать многоэтажками

В администрации Барнаула подготовили техзадание на разработку нового генерального плана города. Власти определились, по каким принципам будут выбирать территории, где частный сектор можно заменить многоэтажками.

Как сообщает "Толк", зампред комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Владимир Бутаков объяснил, что поправки в генплан будут решать задачи, связанные с этажностью застройки.

В мэрии объяснили, что территории, приближённые к центру города и имеющие развитую транспортную и инженерную инфраструктуру, обладают высокой градостроительной ценностью. Там плотность населения может достигать 450 человек на гектар и с точки зрения экономической эффективности их правильнее застраивать многоэтажными домами.

Также одной из задач будет развитие магистральных улиц в Барнауле.

"Появление новых и развитие существующих направлений повлекут за собой строительство объектов инженерного обеспечения, культуры, жилья", – заявил Бутаков. Он отметил, что справиться с этими задачами частному сектору не под силу.

Кроме того, требуют решения и вопросы по благоустройству городской территории. Так, например, действующий генплан включает русла Пивоварки и Барнаулки в "зелёный каркас" города. Сейчас их облагородить крайне сложно, потому что они закрыты частным сектором.

Также ставится задача формирования панорамного восприятия города. По замыслу разработчиков, застройка вдоль надпойменной террасы по улице Промышленной позволит улучшить вид города с двух мостов, а возведение многоэтажных домов на горе может сформировать панораму со стороны Оби и исторического центра Барнаула.

Напомним, что обсуждение изменений в генплан началось весной 2021 года, когда некоторые жители частного сектора выяснили, что теперь их дома попадают под территорию многоэтажной застройки. К примеру, в мае в районе улиц Антона Петрова и Бородкина было проведено собрание жильцов по этому поводу.

Об изменениях в документ горожане узнали несколько недель назад, причём случайно. Барнаульцы возмущены, что изменения были внесены "втихушку" – их никто не известил о смене функциональных зон этих микрорайонов с частного домостроения на высотное.

Как отметили тогда представители мэрии, вернуться к прежним нормативам для территорий можно, однако на это уйдёт несколько лет, ведь властям нужно будет вносить изменения в генплан. Правки придётся проделать с большим количеством документов: самим генпланом, правилами землепользования и застройки, тремя программами комплексного развития и соответствующей концепцией градостроительного развития.