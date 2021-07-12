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В мэрии Барнаула рассказали, почему частный сектор необходимо застраивать многоэтажками

, ИА "Амител"
По мнению властей, реновация некоторых участков города улучшит его внешний вид и поможет благоустройству
Фото: altayrealt.ru

Фото: altayrealt.ru

В администрации Барнаула подготовили техзадание на разработку нового генерального плана города. Власти определились, по каким принципам будут выбирать территории, где частный сектор можно заменить многоэтажками.

Как сообщает "Толк", зампред комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Владимир Бутаков объяснил, что поправки в генплан будут решать задачи, связанные с этажностью застройки.

В мэрии объяснили, что территории, приближённые к центру города и имеющие развитую транспортную и инженерную инфраструктуру, обладают высокой градостроительной ценностью. Там плотность населения может достигать 450 человек на гектар и с точки зрения экономической эффективности их правильнее застраивать многоэтажными домами.

Также одной из задач будет развитие магистральных улиц в Барнауле.

"Появление новых и развитие существующих направлений повлекут за собой строительство объектов инженерного обеспечения, культуры, жилья", – заявил Бутаков. Он отметил, что справиться с этими задачами частному сектору не под силу.

Кроме того, требуют решения и вопросы по благоустройству городской территории. Так, например, действующий генплан включает русла Пивоварки и Барнаулки в "зелёный каркас" города. Сейчас их облагородить крайне сложно, потому что они закрыты частным сектором.

Также ставится задача формирования панорамного восприятия города. По замыслу разработчиков, застройка вдоль надпойменной террасы по улице Промышленной позволит улучшить вид города с двух мостов, а возведение многоэтажных домов на горе может сформировать панораму со стороны Оби и исторического центра Барнаула.

Напомним, что обсуждение изменений в генплан началось весной 2021 года, когда некоторые жители частного сектора выяснили, что теперь их дома попадают под территорию многоэтажной застройки. К примеру, в мае в районе улиц Антона Петрова и Бородкина было проведено собрание жильцов по этому поводу.

Об изменениях в документ горожане узнали несколько недель назад, причём случайно. Барнаульцы возмущены, что изменения были внесены "втихушку" – их никто не известил о смене функциональных зон этих микрорайонов с частного домостроения на высотное.

Как отметили тогда представители мэрии, вернуться к прежним нормативам для территорий можно, однако на это уйдёт несколько лет, ведь властям нужно будет вносить изменения в генплан. Правки придётся проделать с большим количеством документов: самим генпланом, правилами землепользования и застройки, тремя программами комплексного развития и соответствующей концепцией градостроительного развития.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

12.07.2021 16:52
- гость -

А кроме частной застройки и 25-этажной других видов градостроительства не существует?

А на вопрос из заголовка ответ проще пареной репы- чтобы заинтересованным заплатить поменьше, а получить побольше

12.07.2021 17:01
Строитель

О развитии каких магистральных улиц в центре города говорит чиновник? У же сегодня лютые пробки в центре. Слова об улучшении панорамного вида города и развитой транспортной и инженерной инфраструктуре в центре повергают в шок! Вы с какого дуба рухнули, господа?

12.07.2021 17:08
Виктор

Я раньше недолюбливал частный сектор. А теперь считаю — пусть даже самые неказистые хибары остаются, если единственная альтернатива — построить вместо них высотные дома. По 5-7 этажей сегодня ведь уже никто не будет строить... Хибары хотя бы оставляют ощущение простора и нагрузку на транспортные и коммунальные коммуникации не увеличивают. И душевней как-то. Мне по Осипенко сейчас приятней пройтись, чем по улице с 16-24-этажками...

12.07.2021 17:23
- гость -

12.07.2021 17:08
Виктор

Согласен. тоже раньше не долюбливал

12.07.2021 17:36
- гость -

задолбали со своими небоскребами, постройте нормальные кварталы из 3-5 этажек ,мир уже давно перестал эти высотки строить, а мы все отстаем на полвека

12.07.2021 17:37
гость

Да в районе авальман необходима реновация частных домов, кто за?
600 тысяч рублей за сотку и ходить, гнобить, угрожать, как сейчас застройщики это делают

12.07.2021 17:42
гость

ни один новый квартал разумно и современно так и не построили, машинам места нет, детских садиков, школ, больниц не хватает, о транспорте лучше вообще не вспоминать, зелёные зоны, а что это такое?!

12.07.2021 17:58
- гость -

А что это на фото? Остров за ковшом? Нам мало постоянно тонущего Затона?

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