Подорожает всё. Россиян предупредили о скором росте цен на необходимые продукты

Глава Союза потребителей Пётр Шелищ предупредил россиян о возможном росте цен на незаменимые продукты. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
По его словам, подорожать этой осенью "может абсолютно всё". В список претендентов он включил макароны, сахар, крупы, хлеб и растительное масло.
"Единственное главное ограничение цен сегодня – спрос потребительский. Но, как всегда, дорожают больше всего те продукты, которые называются неэластичными, цены на которые неэластичны по спросу", – отметил специалист.
Он добавил, что сейчас в цене увеличиваются сезонные продукты, но скоро они должны прекратить рост. Только тенденция эта будет развиваться в "коротком моменте", а значит, впоследствии продукты всё равно подорожают.
Ранее российские пекари предупредили о риске подорожания хлеба из-за нового ГОСТа, разрабатываемого для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза.
Комментарии
Хлеб и так подорожал пару недель назад, не дожидаясь ГОСТа
Выборы пройдут и поднимут. Зарплаты только не забудьте урезать!
хорошо
зато фермера жируют
ну и лан мы это все не едим
те продукты, которые называются неэластичными, цены на которые неэластичны по спросу", — отметил специалист.
Не ЭЛЛАСТИЧНЫЕ о как!
ну спецы такие спецы
а ты в фермера иди, 9-14
Этот Шелищ нормальным языком выражаться не умеет?
Подорожает все.
все не подорожает
цена на товар "рабочая сила" останется на прежнем уровне...
А вождю некогда разбираться с ситуацией в стране- он писал книгу об Украине
ну писал не книгу и не он
Сами встроились в мировую экономику.
Наше место в ней - обеспечить своими ресурсами массово печатаемую зелёную бумагу. В минфине видимо зверевы то давно сидят
обеспечить своими ресурсами массово печатаемую зелёную бумагу
за это печатники зеленой бумаги должны быть благодарны, а они санкции вводят, где-то не стыковка
Санкции порвали нашу экономику еще при Обаме
Жители других регионов может быть и не так остро ощутят подорожание,а...
КАК БЫТЬ ЖИТЕЛЯМ АЛТАЙСКОГО КРАЯ, ЕСЛИ АЛТАЙСКИЙ КРАЙ ОКАЗАЛСЯ В СПИСКЕ РЕГИОНОВ С САМОЙ НИЗКОЙ ЗАРПЛАТОЙ В НАЧАЛЕ 2021 ГОДА?
КАК БЫТЬ ЖИТЕЛЯМ АЛТАЙСКОГО КРАЯ, ЕСЛИ АЛТАЙСКИЙ КРАЙ ОКАЗАЛСЯ В СПИСКЕ РЕГИОНОВ С САМОЙ НИЗКОЙ ЗАРПЛАТОЙ В НАЧАЛЕ 2021 ГОДА?
Ответ - никак не быть, подумаешь в рынок не вписались, ничего страшного.
Капитализм в опасности! Пролетарии всех стран, выручайте!
13.07.2021 10:16
гост
за это печатники зеленой бумаги должны быть благодарны, а они санкции вводят, где-то не стыковка
какая благодарность?
страна рабовладельцев знает только одно: бей рабов, послушней будут
всё как за бугром крякнул-путин ,а когда нефть за бугром стремилась к 0 и здорово падал бензин. а в Россеюшке при бандитах он почему-то растёт . и где арифметика ,а где воровство и прохиндейство?И самое главное а где же реально демократия и где её нет?