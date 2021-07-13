Подорожает всё. Россиян предупредили о скором росте цен на необходимые продукты

Глава Союза потребителей Пётр Шелищ предупредил россиян о возможном росте цен на незаменимые продукты. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По его словам, подорожать этой осенью "может абсолютно всё". В список претендентов он включил макароны, сахар, крупы, хлеб и растительное масло.

"Единственное главное ограничение цен сегодня – спрос потребительский. Но, как всегда, дорожают больше всего те продукты, которые называются неэластичными, цены на которые неэластичны по спросу", – отметил специалист.

Он добавил, что сейчас в цене увеличиваются сезонные продукты, но скоро они должны прекратить рост. Только тенденция эта будет развиваться в "коротком моменте", а значит, впоследствии продукты всё равно подорожают.

Ранее российские пекари предупредили о риске подорожания хлеба из-за нового ГОСТа, разрабатываемого для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза.