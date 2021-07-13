Учёные заявили о пользе от умеренного потребления пива

Учёные из Испании рассказали о полезных свойствах пива. В долгосрочной перспективе напиток может положительно влиять на здоровье, сообщает "РГ" со ссылкой на журнал Nutrients.

Специалисты рассматривали влияние как безалкогольного, так и алкогольного пива, что позволило им прийти к выводу о пользе "очень умеренного потребления".

Во-первых, те, кто регулярно выпивал до бутылки пива в неделю, реже страдали от сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, учёные установили, что пиво снижает риск развития сахарного диабета.

У пожилых людей "очень небольшое количество потребления пива связано со снижением риска переломов". Вещества, которые находятся в напитке, улучшают структуру костей, а также укрепляют зубы.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что полностью отказываться от алкоголя не нужно. По его словам, малые дозы спиртного могут оказывать благоприятный эффект в плане профилактики сердечных болезней и диабета.