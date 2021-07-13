Учёные заявили о пользе от умеренного потребления пива

Учёные из Испании рассказали о полезных свойствах пива. В долгосрочной перспективе напиток может положительно влиять на здоровье, сообщает "РГ" со ссылкой на журнал Nutrients.
Специалисты рассматривали влияние как безалкогольного, так и алкогольного пива, что позволило им прийти к выводу о пользе "очень умеренного потребления".
Во-первых, те, кто регулярно выпивал до бутылки пива в неделю, реже страдали от сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, учёные установили, что пиво снижает риск развития сахарного диабета.
У пожилых людей "очень небольшое количество потребления пива связано со снижением риска переломов". Вещества, которые находятся в напитке, улучшают структуру костей, а также укрепляют зубы.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что полностью отказываться от алкоголя не нужно. По его словам, малые дозы спиртного могут оказывать благоприятный эффект в плане профилактики сердечных болезней и диабета.
Комментарии
А бутылка имеется в виду 0,5 л или 1,5 л?
Только так умеренно пиво никто не употребляет.
че пивники терпят убытки? зачем эта реклама?
Пиво в малых дозах полезно в любых количествах.
малые дозы спиртного могут оказывать благоприятный эффект в плане профилактики сердечных болезней
Ни один кардиолог еще в назначениях такого не писал. Их наверное этому не учат
Полная чушь что от сердечных болезней. В пиве содержится много калия и магния полезных для сердца, но так как пиво мочегонное то калий с магнием тут же вымывается и даже вымывается тот калий и магний который был в организме и без пива.
После умеренного потребления пива по туалетам бегают люди с проблемами почек.
13.07.2021 11:12
- гость -
Спасибо за грамотный комментарий!