Некурящим россиянам предложили увеличить отпуск

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличить отпуск для некурящих россиян. Об этом сообщает RT.
Автор инициативы отметил, что пагубная привычка отнимает у работников до часа в день. За год на курение тратится около двадцати рабочих дней.
"Предлагаю рассмотреть возможность внесения в Трудовой кодекс Российской Федерации права для некурящих сотрудников на дополнительные десять дней отпуска в году", – написал Хамзаев в письме, которое он направил на имя Михаила Мишустина.
По мнению члена Общественной палаты, все издержки от вредной привычки работника ложатся на работодателей и государство.
Ранее Хамзаев предложил усложнить продажу пива и ввести на него специальные лицензии. Общественник отметил, что сейчас пиво – самый продаваемый в стране алкогольный напиток, а система лицензирования отсутствует как таковая.
Комментарии
По инструкции по охране труда для работающих с компьютерами положен перерыв каждый час на 15 минут. Те кто курит бегает на этот перерыв, кто нет тот во вред себе прости сидит весь день за компом.
В одной из реклам лет 10 назад был слоган "Люди так не делятся!"
Не будут бегать курить на улицу, будут по часу сидеть в туалете, так как ЖКТ не любит малоподвижный образ жизни. Не всё ли равно для работодателя?
Примут такой закон. Только 12 дней добавят курильщикам, так как им нужней поправить здоровье.
А если я скажу, что и не пью, то насколько мне увеличат отпуск?)
Кстати, сказать то можно, что угодно)
да, и кто такая эта Султанат Хамзаева? Почему ей разрешено писать письма Мишустину? И почему в письмах она такой бред пишет?)
правильный закон!
Хорошее дело, но не пройдет
Было бы здорово!!!
Это чтобы не курящих на работу не брали?
Курящих следует обложить дополнительным налогом-средства пойдут потом на их лечение и больничный.
на работу не брали?
некому было бы работать
Неправильный закон. Надо курящим платить меньше на 20%, а некурящим повысить зарплату на 20%. А то у нас, как не возвращаюсь в офис откуда-нибудь, так вся шобла курящая на крыльце стоит и со сет свою папиросину, когда работают. И что не спроси по работе, ничего не знают, все мозги выкурили.
Некурящие будут курить при приеме на работу, а когда начнут работать, будут бросать
Курильщики потребляют слишком много ресурсов планеты- сжигая кислород, "табак" и бумагу... кроме того, поля, где растёт "табак" могли бы кормить Человечество, а вода, которая тратится на полив, могла бы орошать поля с овощами. Человечество голодает, а тут кто-то присадив миллионы на табачную соску, обогащается....
Курю на обеде, норм
А пол офиса чаи гоняет полдня да в инете по личным делам сидит
13.07.2021 13:00
Митенька ржевский
Митя,добавь "алкогольную соску".
Митенька, как ты портишь воздух, ни один курильщик не сможет.
Курильщики платят вридорога за свою привычку, и ещё они меньше кушают, чем некурящие.