Некурящим россиянам предложили увеличить отпуск

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличить отпуск для некурящих россиян. Об этом сообщает RT.

Автор инициативы отметил, что пагубная привычка отнимает у работников до часа в день. За год на курение тратится около двадцати рабочих дней.

"Предлагаю рассмотреть возможность внесения в Трудовой кодекс Российской Федерации права для некурящих сотрудников на дополнительные десять дней отпуска в году", – написал Хамзаев в письме, которое он направил на имя Михаила Мишустина.

По мнению члена Общественной палаты, все издержки от вредной привычки работника ложатся на работодателей и государство.

Ранее Хамзаев предложил усложнить продажу пива и ввести на него специальные лицензии. Общественник отметил, что сейчас пиво – самый продаваемый в стране алкогольный напиток, а система лицензирования отсутствует как таковая.