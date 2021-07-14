Стало известно, когда назначат нового главного тренера сборной России по футболу

Нового главного тренера сборной России по футболу назначат в ближайшее время. Это случится до начала отборочных матчей чемпионата мира, сообщил министр спорта Олег Матыцин в разговоре с ТАСС.

"Сборную должен тренировать человек с опытом такой работы, который умеет создать вокруг себя мощный тренерский штаб с учётом традиций и современных тенденций отечественного футбола", – добавил политик.

Таким образом, исходя из слов Матыцина, сборная России объявит имя нового главного тренера до конца августа. 1 сентября национальная сборная проведёт отборочный матч к ЧМ-2022 против Хорватии, 4-го числа встретится с Кипром, а 7-го – с Мальтой.

Напомним, с августа 2016 года до июля 2021-го российскую команду тренировал Станислав Черчесов. Российский футбольный союз расторг с ним контракт из-за того, что сборная России не вышла в плей-офф на чемпионате Европы.