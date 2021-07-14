Бийчане жалуются на сильный запах разложения возле промзоны

Жители Бийска жалуются на вонь, исходящую из промзоны. Местные жители утверждают, что отчётливо ощущают запах разложения и подозревают связь этого факта с пожаром на предприятии "Алтайский бройлер". Об этом сообщает "Бийский рабочий".

По информации издания, от неприятного запаха сильнее всего страдают жители квартала АБ и Треста, однако поступают жалобы и из других районов, в частности Табачки, Зелёного Клина и Заречья.

Горожане подозревают, что виной тому крупный пожар на "Алтайском бройлере", во время которого на холодильники с готовой продукцией обрушилась кровля.

Разбирать завалы начали не сразу, так как производство было застраховано и нужно было время, чтобы оценить реальный размер ущерба.

"С улицы видно, что в начале этой недели разборы тут вели с помощью кранов, – пишет издание. – Из-за завалов было трудно сразу добраться до остатков мяса. Так что продукцию там заливали хлоркой".

Тем не менее представители компании в беседе с бийскими журналистами заявили, что вонь рядом с промзоной никакого отношения к предприятию не имеет.

Напомним, крупный пожар на "Алтайском бройлере" случился 3 июля в Бийске. Площадь возгорания достигала 2,8 тысячи квадратных метров.

В МЧС отмечали, что усугублению ситуации тогда способствовало позднее сообщение о возгорании: к моменту прибытия первого подразделения кровля горела открытым огнём. В тушении участвовали 49 человек, 20 единиц техники, из них от МЧС России 34 человека и 14 единиц техники (в том числе девять автоцистерн и две автолестницы).

После пожара "Алтайский бройлер" временно приостановил работу.