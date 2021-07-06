Работу "Алтайского бройлера" приостановили после крупного пожара

"Алтайский бройлер" временно приостановил работу после крупного пожара на предприятии, сообщают "Вести Алтай".

Пожар уничтожил почти 3 тысячи квадратов производственных площадей, в том числе цеха тары, склад готовой продукции и частично цех забоя птицы.

На время вынужденной приостановке работы большинство сотрудников отправили в оплачиваемые отпуска.

Основатель группы компаний "Черкизово" Игорь Бабаев, которая владеет бийским предприятием, отметил, что производственный корпус полностью застрахован и завод заработает уже в ближайшее время.

"Производственный корпус был полностью застрахован, поэтому руководство группы "Черкизово" рассчитывает на возмещение ущерба, размер которого в настоящее время уточняется, — уточнил Игорь Бабаев. — Группа планирует восстановить работу производственного подразделения в кратчайшие сроки".

Напомним, пожар в производственном помещении, принадлежащем компании "Алтайский бройлер", на площади 2,8 тысячи квадратных метров произошел в Бийске. Горела кровля корпуса забоя и холодильных камер. Очевидцы записали на видео, как горит крыша здания.

Руководители ряда краевых ведомств по поручению губернатора Виктора Томенко выехали в Бийск, чтобы организовать ликвидацию последствий произошедшего пожара на предприятии "Алтайский бройлер" и помочь руководству выйти из сложившейся ситуации.

Месяцем ранее Виктор Томенко и гендиректор группы "Черкизово" Сергей Михайлов подписали соглашение о развитии в регионе птицеводческого кластера.

Группа "Черкизово" намерена вложить в реализацию инвестпроекта 2,6 млрд рублей и создать более 200 дополнительных рабочих мест. Также акционерное общество рассматривает вариант выращивания сельхозкультур на корм, так как сейчас закупать зерно приходится у других производителей.