Эксперт рассказал, как предотвратить инфаркт, инсульт и диабет

Член-корреспондент РАН Дмитрий Никитюк заявил, что здоровое питание может предотвратить инфаркт, инсульт и диабет. Его слова приводит РИА Новости.

"Здоровое питание может предотвратить 80% инфарктов миокарда, инсультов и диабета. Нарушение питания – 30-50% причин заболевания", – сказал он.

Согласно данным за 2020 год, большинство едят слишком много сахара, кондитерских изделий, колбасы и хлебопродуктов, отметил специалист. А рыбы, молочных продуктов, овощей и фруктов у россиян в рационе, напротив, недостаточно, заключил он.

Ранее диетолог Маргарита Макуха рассказала, что россиянам в жаркую погоду следует отказаться от сладостей, кофе, солёных и копчёных продуктов. По её словам, эти продукты лишь провоцируют жажду, а не утоляют её. Кроме того, они могут способствовать обезвоживанию, неблагоприятно действуют на микрофлору кишечника, снижают иммунитет и могут стать причиной аллергических реакций.