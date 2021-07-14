Порыв ветра свалил большую ветвь дерева на автомобиль в Барнауле

Порыв ветра повалил ветку дерева на автомобиль, припаркованный возле здания на улице Интернациональная, 16 в Барнауле. Большая ветвь буквально "накрыла" автомобиль.

О происшествии сообщили в паблике "Инцидент Барнаул". О наличии пострадавших в происшествии, кроме авто, не сообщается.

Напомним, что 6 июля по Барнаулу прошелся сильный ветер с грозой. Тучи принесли долгожданную прохладу, которая при этом вызвала и немало разрушений. Потоки воздуха повалили иссушенные жарой деревья, которые упали на автомобили, а один из стволов даже рухнул на киоск с продуктами. Всего от стихии тогда пострадали четыре авто.