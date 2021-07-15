Власти возродят КВН-движение и Кубок губернатора на Алтае, но без помощи Маслякова

Управление молодёжной политики Алтайского края не намерено возрождать лигу "КВН-Алтай", которая имеет статус официальной, проходила при поддержке АМиК и лично Александра Маслякова. Вместо этого власти будут развивать любительскую Барнаульскую лигу и готовы выделить из бюджета деньги на проведение Кубка губернатора Алтайского края – статусного события, на которое в прошлые годы приезжали именитые команды из других регионов страны. Объясняем, что это значит для любителей юмористической игры, которой в этом году исполнится 60 лет.

Что ждёт КВН на Алтае?

На прошлой неделе в управлении молодёжной политики прошло совещание по поводу судьбы официальной лиги "КВН-Алтай". На нём присутствовали представители управления (лично Екатерина Четошникова), вузов, администрации края, города и сами кавээнщики. На совещании, по информации amic.ru, приняли решение не возрождать лигу "КВН-Алтай", которая на протяжении восьми лет имела статус официальной и считалась одной из лучших в России. Команды, выступавшие в лиге, регулярно побеждали в других регионах страны, были на хорошем счету у руководства международного союза КВН и лично Александра Маслякова. Причина – в конфликте между руководством управления молодёжной политики и организатором лиги "КВН-Алтай" Андреем Новиковым. Стороны не смогли договориться о финансировании.

Чтобы не лишать жителей края юмора, в управлении решили объединиться с Барнаульской лигой, которая при этом не имеет статуса официальной. В ней играют начинающие команды, а уровень юмора намного ниже, чем в лиге "КВН-Алтай". В планах властей – выделить из бюджета деньги на проведение нескольких игр уже осенью этого года. Победитель по итогу сезона получит возможность съездить от Алтайского края на фестиваль КВН в Сочи в январе 2022 года.

Глава алтайской молодёжи Екатерина Четошникова на пресс-конференции 15 июля подтвердила, что сейчас в управлении разрабатывают дорожную карту по развитию КВН-движения на Алтае. Однако чиновница чётко дала понять: делать она это будет без Андрея Новикова, уже с новой командой.

"Планов у нас много. Осенью хотим запустить "Школу КВН". Барнаульской лиге уже 19 лет, и развивать КВН планируем в тесном контакте с городскими властями. Именно эта лига в ковидный период пять из шести игр провела в онлайн-формате. Для них это было гибким вхождением в те условия, которые возникли из-за пандемии. Это важный показатель. Уверяю, что движение продолжит жить. Да, планируем провести Кубок губернатора. Я думаю, что это позволит выйти на новый исторический этап развития КВН-движения", – пояснила Екатерина Четошникова.

И что это значит для любителей КВН?

Команды из официальных региональных лиг имеют дополнительно 30 секунд на выступление на сочинском фестивале. Это возможность показать несколько миниатюр, понравиться членам жюри и получить право играть в элитных дивизионах. Кроме того, такие коллективы освобождены от уплаты организационных взносов.

По информации amic.ru, в управлении молодёжной политики не намерены сотрудничать с АМиК (проводит игры Высшей и Премьер-лиги, – прим. ред.).

Кстати, а что за Кубок губернатора по КВН?

Его проводили на протяжении нескольких лет при губернаторе Александре Карлине. На игру приезжали именитые команды из других регионов страны, выступавшие в Премьер-лиге и Высшей. Они сражались за победу и главный приз (несколько сотен тысяч рублей, – прим. ред.) с лучшими алтайскими коллективами.

Что известно о Барнаульской лиге?

Она имеет статус любительской. Власти Барнаула поддерживают КВН-движение на муниципальном уровне. И на эти цели из городского бюджета выделяют более 1,3 миллиона рублей в год. Между тем за тот же год проходит всего две-три игры, проведением которых занимается Светлана Копейкина – организатор городских праздников и фестивалей. Кстати, одна игра Барнаульской лиги от Светланы Копейкиной обходится в 220 тысяч рублей, хотя лиге "КВН-Алтай" она обходилась в 30 тысяч рублей.

А почему вообще закрыли лигу "КВН-Алтай"?

В этом году организация не смогла найти деньги на поездку команд на Сочинский фестиваль, а также на аренду зала для игр. Помощи от регионального управления молодёжной политики команды тоже не получили. Об этом сообщил в своём обращении директор лиги Андрей Новиков.

Закрытие алтайской лиги вызвало резонанс среди поклонников и бывших участников КВН, а таких очень много. Они репостили объявление Андрея Новикова в социальных сетях и просили руководство региона, в том числе и Виктора Томенко, спасти лигу. Однако сторонам не удалось договориться. Позже заместитель Екатерины Четошниковой Ирина Рыбина выпустила странный пост, в котором невнятно объяснила, почему управление закрывает КВН. Однако позже она удалила публикацию и даже получила выговор от Виктора Томенко.

Подробнее о причинах закрытия лиги "Алтай" – читайте в нашем большом обзоре.