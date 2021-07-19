Собрать дом как конструктор: что такое модульное строительство и в чём его преимущества

Наверняка вы представляли себе, как выглядит ваш дом мечты. А теперь представьте, что этот дом можно построить всего за два месяца, без долгой и утомительной стройки на вашем участке. Это возможно, если вы выберете модульное домостроение.
Такая технология позволяет возводить надёжные здания, где будет комфортно и уютно в любое время года. Модульные дома подходят даже для постоянного проживания. Срок их эксплуатации превышает 50 лет при должном уходе, который, кстати, минимален и не требует больших денежных затрат.
Модульный дом – что это?
Модульный дом – это здание из модулей заводского изготовления. Другими словами, дом, как конструктор, собирают из сделанных на заводе готовых блоков. Часто они уже имеют готовую внутреннюю отделку и даже инженерное обеспечение.
Модульные здания относятся к некапитальным строениям с юридической точки зрения. Их можно устанавливать без фундамента, а также легко демонтировать и перевозить на другое место.
Модульный дом подходит для любого климата, даже для сибирского климата. Отвечает всем пожарным и санитарным требованиям, имеет систему отопления и вентиляции, сантехнику и электрооборудование.
Преимущества модульного дома:
- быстрое изготовление – 1,5-2 месяца;
- невысокая стоимость – от 500 тысяч рублей;
- лёгкость и мобильность (не требует тяжёлого фундамента и стоит на сваях, что позволяет легко перемещать и перевозить его);
- отсутствие работ с отдельными строительными бригадами, каркас дома готовят в цехе, что защищает материалы от осадков;
- возможность укомплектовать дом мебелью уже в цеху;
- большой выбор отделки и дизайна.
Из минусов можно выделить среднюю шумоизоляцию и ограниченность формы – модульные дома преимущественно строят в виде простых геометрических конструкций.
Спектр применения домов из блок-модулей:
- дачные домики;
- частные коттеджи;
- подсобные помещения;
- бани и сауны;
- гостевые дома;
- торговые павильоны и другое.
Разновидности модульных домов
В Барнауле производством модульных конструкций занимается компания "МиниДом_Алтай". Специалисты собирают здания в трёх основных комплектациях: min, middle и max. Рассмотрим каждую из них подробнее.
Mini min, или дом в минимализме
Фасад: профлист, окрашенная имитация бруса, сайдинг. По желанию можно совместить данные материалы в отделке фасада.
Интерьер: стены, пол и потолок обшиваются плитой OSB или фанерой. В данной комплектации отсутствует разводка электрических, водопроводных и канализационных сетей.
Mini middle, или минимализм с коммуникациями
Фасад: профлист, окрашенная имитация бруса, сайдинг. Также можно совместить эти материалы в отделке фасада.
Интерьер: стены, пол и потолок обшиваются OSB плитой или фанерой. Включён монтаж разводки электрических, водопроводных и канализационных сетей.
Mini max, или полная отделка с коммуникациями
Фасад: профлист, окрашенная имитация бруса, сайдинг. По желанию можно совместить данные материалы в отделке фасада.
Интерьер: стены и потолки обшивают окрашенной рейкой или имитацией бруса. Полы – фанера + ПВХ-плитка или окрашенная половая доска. Включёён монтаж разводки электрических, водопроводных и канализационных сетей.
У компании "МиниДом_Алтай" есть как готовые проекты, так и возможность разработать индивидуальный план. Также действует акция: при заказе до 1 сентября 2021 – терраса в подарок.
Подробности уточняйте по телефону: +7-923-004-85-30 и +7 (3852) 57-13-40.
Комментарии
Фантазии.
Дом мечты
Результат тотальной нищеты.
Для дачи сойдет
Идея хорошая для дачных домиков, вот только экологичность под большим вопросом, да и стоимость той же фанеры и OSB как доски, хоть сделана из мусора.
из гумна и палок
Кстати, хорошее стартовое решение для семей, которые живут в небольших частных домах с взрослеющими детьми.
Исполняется ребёнку 16 — неподалёку от родительского на том же участке поставить такой дом. Чтобы к самостоятельной жизни приобщался. И без ипотек
Кстати, хорошее стартовое решение для семей, которые живут в небольших частных домах с взрослеющими детьми.
при условии, что среднегодовая температура в той местности как минимум +20 градусов и нет ураганных ветров.
19.07.2021 10:43
Ха-ха-ха, это раньше в деревнях так можно было кусок земли от огромного участка отрезать, а щас на 5 (в основном) сотках..ну-ну..
19.07.2021 10:50
- гость -
Отопление провести туда
19.07.2021 10:53
- гость -
Есть люди даже под Барнаулом живут — 30 соток огороды
19.07.2021 10:43
Виктор
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Улыбнули, спасибо.
А если детей двое? Трое?
А не съедут? И внуки пойдут?
А ещё можно над баней и гаражом мансарду замутить со входом с другой улицы.
Патсталом.
19.07.2021 11:07
Z
А в Барнауле есть и такие дома, по которым видно, что их специально надстраивали-расстраивали в связи с увеличением семьи.
Сын родился —
Второй этаж из СИП-панели появился
Сын родился —
Второй этаж из СИП-панели появился
это гетто какое-то...
19.07.2021 11:30
Виктор
Родилась дочь-подвал выкопал
19.07.2021 10:53
- гость -
Друг на друга "собачьи будки" ставишь и дом растёт ввысь-снаружи лестницу железную присобачил и всё. Сколько можно этажей составлять не раскрыто правда. А если 10?