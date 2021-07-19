Собрать дом как конструктор: что такое модульное строительство и в чём его преимущества

Наверняка вы представляли себе, как выглядит ваш дом мечты. А теперь представьте, что этот дом можно построить всего за два месяца, без долгой и утомительной стройки на вашем участке. Это возможно, если вы выберете модульное домостроение.

Такая технология позволяет возводить надёжные здания, где будет комфортно и уютно в любое время года. Модульные дома подходят даже для постоянного проживания. Срок их эксплуатации превышает 50 лет при должном уходе, который, кстати, минимален и не требует больших денежных затрат.

Модульный дом – что это?

Модульный дом – это здание из модулей заводского изготовления. Другими словами, дом, как конструктор, собирают из сделанных на заводе готовых блоков. Часто они уже имеют готовую внутреннюю отделку и даже инженерное обеспечение.

Модульные здания относятся к некапитальным строениям с юридической точки зрения. Их можно устанавливать без фундамента, а также легко демонтировать и перевозить на другое место.

Модульный дом подходит для любого климата, даже для сибирского климата. Отвечает всем пожарным и санитарным требованиям, имеет систему отопления и вентиляции, сантехнику и электрооборудование.

Преимущества модульного дома:

быстрое изготовление – 1,5-2 месяца;

невысокая стоимость – от 500 тысяч рублей;

лёгкость и мобильность (не требует тяжёлого фундамента и стоит на сваях, что позволяет легко перемещать и перевозить его);

отсутствие работ с отдельными строительными бригадами, каркас дома готовят в цехе, что защищает материалы от осадков;

возможность укомплектовать дом мебелью уже в цеху;

большой выбор отделки и дизайна.

Из минусов можно выделить среднюю шумоизоляцию и ограниченность формы – модульные дома преимущественно строят в виде простых геометрических конструкций.

Спектр применения домов из блок-модулей:

дачные домики;

частные коттеджи;

подсобные помещения;

бани и сауны;

гостевые дома;

торговые павильоны и другое.

Разновидности модульных домов

В Барнауле производством модульных конструкций занимается компания "МиниДом_Алтай". Специалисты собирают здания в трёх основных комплектациях: min, middle и max. Рассмотрим каждую из них подробнее.

Mini min, или дом в минимализме

Фасад: профлист, окрашенная имитация бруса, сайдинг. По желанию можно совместить данные материалы в отделке фасада.

Интерьер: стены, пол и потолок обшиваются плитой OSB или фанерой. В данной комплектации отсутствует разводка электрических, водопроводных и канализационных сетей.

Mini middle, или минимализм с коммуникациями

Фасад: профлист, окрашенная имитация бруса, сайдинг. Также можно совместить эти материалы в отделке фасада.

Интерьер: стены, пол и потолок обшиваются OSB плитой или фанерой. Включён монтаж разводки электрических, водопроводных и канализационных сетей.

Mini max, или полная отделка с коммуникациями

Фасад: профлист, окрашенная имитация бруса, сайдинг. По желанию можно совместить данные материалы в отделке фасада.

Интерьер: стены и потолки обшивают окрашенной рейкой или имитацией бруса. Полы – фанера + ПВХ-плитка или окрашенная половая доска. Включёён монтаж разводки электрических, водопроводных и канализационных сетей.

У компании "МиниДом_Алтай" есть как готовые проекты, так и возможность разработать индивидуальный план. Также действует акция: при заказе до 1 сентября 2021 – терраса в подарок.

Подробности уточняйте по телефону: +7-923-004-85-30 и +7 (3852) 57-13-40.