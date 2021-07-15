Стали известны обстоятельства гибели парня на реке в Алтайском крае

23-летний парень утонул в реке Повалиха в Первомайском районе днём 11 июля, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

"По предварительным данным следствия, двое молодых мужчин отдыхали на берегу водоёма в Первомайском районе, – уточнили в ведомстве. – В какой-то момент отдыхающий, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, скрылся под водой".

Тело погибшего обнаружили только спустя два дня. По факту гибели молодого человека правоохранители проводят проверку.

Напомним, только за неделю, с 28 июня по 4 июля, на водоёмах Алтайского края утонули пять человек.