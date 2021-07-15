Восемь выпускников Алтайского края выгнали с ЕГЭ за шпаргалки в этом году

Восемь выпускников из Алтайского края поймали за использованием шпаргалок во время ЕГЭ, сообщил министр образования и науки региона Максим Костенко на пресс-конференции по итогам экзаменов. Всех этих школьников сразу же выгнали из класса, а их результаты – аннулировали.

В прошлом году правила ЕГЭ нарушили чуть больше учеников – тринадцать. При этом, как ни странно для современных школьников, большая часть нарушителей пользовались не гаджетами, а обычными письменными заметками – на бумаге или частях тела.

Классические шпаргалки нашли у шестерых выпускников, у одного с собой оказался телефон, ещё один был отстранён от сдачи экзамена за использование вычислительной техники.

Теперь школьники, которые провалили ЕГЭ, смогут пересдать их только через год – у тех, кто списывает, нет права пересдачи в дополнительные дни.

"Каждый год мы обращаемся к родителям, к ученикам, учителям и объясняем, что на экзамене не нужно иметь при себе никаких лишних предметов, не нужно делать шпаргалки. Но всё равно сколько-то человек ежегодно попадается за их использованием", – сказал Костенко.

Ранее сообщалось, что почти 70% российских выпускников считают, что на ЕГЭ невозможно пронести шпаргалки или телефон. Ещё половина заявили, что в ходе экзамена в их аудитории никто не пользовался шпаргалками, говорится в данных исследования образовательной компании MAXIMUM Education.

Как сообщает РИА Новости, ранее, по исследованию Института прогрессивного образования, порядка 80% выпускников собирались сделать шпаргалки к ЕГЭ, однако лишь 20% были уверены, что смогут ими воспользоваться и не попасться.