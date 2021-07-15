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Более пяти тысяч семей получили кешбэк за путёвки в детские лагеря Алтайского края

, ИА "Амител"
Выплаты перечислены тем семьям, которые покупали путёвки после 25 мая 2021 года
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Более пяти тысяч семей Алтайского края получили кешбэк за путёвки в летние детские оздоровительные лагеря, сказал министр образования региона Максим Костенко на пресс-конференции. На выплаты из краевого и федерального бюджетов уже потратили 17,6 миллиона рублей.

Деньги получили те семьи, которые покупали детям путёвки после 25 мая 2021 года. Возврат по программе кешбэка осуществлялся при выполнении нескольких условий. В первую очередь, лагерь должен был самостоятельно или через туроператора присоединиться к программе кешбэка, а оплату путёвки родители должны были осуществить через платёжную систему "Мир", подключенной к программе лояльности.

В среднем кешбэк возвращается на счёт в течение пяти рабочих дней. Реализация федеральной программы по стимулированию детских туристических поездок внутри страны в Алтайском крае будет продолжаться до конца лета.

Напомним, детский кешбэк за путёвку составляет 50% её суммы, но не более 20 тысяч рублей. Компенсацию за отдых можно будет получить только при покупке путёвки в загородных стационарных лагерях с круглосуточным пребыванием — их список есть на сайте "Мир путешествий".

Компенсацию 50% от стоимости детских путёвок в летние лагеря предложил ввести президент России Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию. В конце апреля 2021 года стало известно, что на эту программу будет выделено около 5 млрд руб.

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Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

Комментарии

15.07.2021 17:35
123

Мы скоро едем, приятная новость

15.07.2021 17:38
Гость

Классно, выгодно отправлять в лагерь детей. И самим можно отдохнуть

15.07.2021 17:58
- гость -

А те, кто купил до указанной даты, недостойны кешбэка?

15.07.2021 17:58
Родитель

Мы уже получили

15.07.2021 17:59
Гость

Мы тоже получили

16.07.2021 06:41
гость

а мы просто поехали в лагерь без кэшбека цену снизили в мае было 10 тыс за 7 дня сейчас 3 тыс.... за 7дн с такими ценами можно ездить!

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