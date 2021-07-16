Познер назвал причину негативного отношения к России в странах Запада

Журналист Владимир Познер назвал причину негативного отношения к России в западных странах. Как он отметил в разговоре с NEWS.ru, недопонимания связаны с политикой.

"Что касается отношения к нам как к стране, это вопрос другой. Это связано с политикой, которая проводится в данное время. Отношение, к сожалению, к нам в основном отрицательное. Но это, я повторяю, как к стране, как к режиму", – заявил журналист.

При этом Познер отметил, что к самой русской культуре на Западе относятся иным образом. По мнению телеведущего, многие жители Европы и США высокого мнения о российском искусстве. Он подчеркнул, что Россия "всё-таки европейская страна", а потому наше "искусство европейское, а никакое не азиатское".

Напомним, что ранее Познер прокомментировал увольнение главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. По мнению Познера, он "попал под горячую руку".