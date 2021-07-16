Познер назвал причину негативного отношения к России в странах Запада

Журналист Владимир Познер назвал причину негативного отношения к России в западных странах. Как он отметил в разговоре с NEWS.ru, недопонимания связаны с политикой.
"Что касается отношения к нам как к стране, это вопрос другой. Это связано с политикой, которая проводится в данное время. Отношение, к сожалению, к нам в основном отрицательное. Но это, я повторяю, как к стране, как к режиму", – заявил журналист.
При этом Познер отметил, что к самой русской культуре на Западе относятся иным образом. По мнению телеведущего, многие жители Европы и США высокого мнения о российском искусстве. Он подчеркнул, что Россия "всё-таки европейская страна", а потому наше "искусство европейское, а никакое не азиатское".
Напомним, что ранее Познер прокомментировал увольнение главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. По мнению Познера, он "попал под горячую руку".
Комментарии
Культура и искусство в России хорошие,а политика неверная.Не такая как хотелось бы западу.
А что этот американский пенсионер у нас делает?
Поскольку абсолютное большинство россиян голосуют за этот "режим", не нужно разделять "Родину и государство", как навязывают нам всевозможные познеры и другие иноагенты. Так что негативное отношение запада к России именно не как к "режиму", а как к стране , не желающей стоять перед ним в коленно-локтевой позе и с вазелинчиком в руках.
Врёт он, как ему и положено!
Это связано с политикой, которая проводится в данное время
Да неужели, в данное время? А в какое время было положительное? При Ельцине? И это за тысячу лет? Не знаю, получится ли, как при Ельцине, еще когда-нибудь
Спасибо тебе, Капитан Очевидность.
Вернется политика 90-х, вернется и хорошее отношение Запада
А как на западе относятся к восточному искусству? К кабуки или к икебане к примеру?
заголосили
16.07.2021 07:38
Поскольку абсолютное большинство россиян голосуют за этот "режим"
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Никогда не голосовал за Едро и Путина. Подтасовки результатов голосования.
Мало кто голосовал хоть за одну власть. Мало кто голосовал за ЕБН, были подтасовки результатов голосования. А кого это волнует, главное благодаря политике ЕБН были прекрасные отношения с Западам
Всегда, сколько могу, опрашиваю кто и за кого голосовал. Многолетние наблюдения таковы: "противники режима" на выборы не ходят, навальнята выбрали нам царя , не пойдя на выборы, по совету своего вождя (он это признал). Выборы честные, но выбирает незначительная часть активных избирателей, отсюда такой результат.
Аплодировали Ельцину и Горбачеву, когда один полностью разрушил варшавский договор и принял нулевой вариант разоружения, а второй полностью разрушил промышленность и союз. Как только россия начинает проявлять самостоятельность, так становится неугодной. Вот разрушить ее на регионы и лишить ядерного щита влажные мечты европы...