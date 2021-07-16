Шойгу обязал военных изучить статью Путина об Украине

Российских военных по указанию главы Минобороны Сергея Шойгу обязали изучить статью Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". Такое решение приняли из-за положительного отклика среди большого количества военнослужащих, которые имеют украинские корни или родных на Украине.
Как сообщает РБК, все военнослужащие разделяют тезис о единстве трёх народов: русского, украинского и белорусского. Из-за повышенного внимания к публикации в Минобороны решили внести её в перечень обязательных для изучения тем военно-политической подготовки.
Напомним, что 12 июля Кремль опубликовал статью за авторством Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", которую анонсировал во время недавней прямой линии. В статье глава государства назвал русских, украинцев и белорусов наследниками Древней Руси и разобрал развитие народов в те времена, отметив, что их разделение произошло уже в Советском Союзе.
Комментарии
Путин сам то читал "свою" статью?
Брежнев спрашивает Суслова:
— Ты мою книгу “Малая земля” читал?
— Да, читал, два раза. Очень понравилось.
Брежнев:
— Надо и мне почитать.
А с приходом демократии последние 30 лет никакого разделения уже не происходило?Всё товарищи большевики виноваты.
Цитатник,по примеру Мао,скоро выпустят?
Кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку.
Путин, великий русский писатель
По версии тувинского генералиссимуса
Комментаторы, как будто вас читать заставляет. За демократию переживаете?
Я вместе с украинцами тезисы Горбачева в Ленинской комнате изучал. Под Киевом служил, там в части 90 % украинцев было. Вместе над тезисами Горбачева смеялись. Но мне тогда нравилось читать про перестройку и новое мышление. Думал, теперь по новому будет, даже не думал, что СССР потом жалко будет
Это подготовка к войне?
А говорят,что в России культа личности нет. Вот ещё одно подтверждение,только пока без доносов и расстрелов.
гость -08:53, очень на то похоже. Так же подумал, увидев заголовок новости.
16.07.2021 08:41
- гость -
О какой демократии говорите? За слово против власти садят в тюрьму!
Хорошую статью написал Президент. Справедливую.
16.07.2021 09:04
Павлик Морозов
А говорят,что в России культа личности нет. Вот ещё одно подтверждение,только пока без доносов и расстрелов.
Нужно сейчас определяться. Или доносить или расстреливать. А то завтра тройки введут, а вы не определившийся)
16.07.2021 09:55
- гость -
Так исполнители не долго продержались )))
Статья хорошая, но к сожалению ВВП влился в тренд по очернению большевиков. При всём уважении к ВВП весьма странным выглядит что он так же как либеральные историки намеренно ушёл от концептуальных разногласий внутри большевиков, которые бушевали активно до изгнания Троцкого а потом вылились в войну группировок 1937-1938гг.
Ну и наконец, большевикам досталась УЖЕ фактически РАЗДРОБЛЕННАЯ Россия и национально и территориально! И объединить её можно было только как федерацию, союз национальных республик. А без объединения не выиграли бы гражданскую войну и тогда вообще не было империи. См. Cпицын о статье Путина.
В своё время великий отец русской демократии академик Сахаров(чьим именем до сих пор называются площади городов) предлагал разделить территорию СССР заново,ввести новую Конституцию,наделить субъекты новыми правами и обязанностями.Запад оказывал ему горячую поддержку,начиная с "правозащитной" деятельности.И до сих пор эта "правозащитная" деятельность не угасает.Даже в обители,зачинателе всех демократий на земле-сша-ведётся она.Последний яркий пример-защита права чернокожего человека по фамилии ллойд-убиенного рецидивиста,наркомана и фальшивомонетчика.
к сожалению ВВП влился в тренд по очернению большевиков
Не совсем так. И по статье и по логике понятно, что большевики делали так, как могли, чтобы революция победила. Хорошо это или плохо, вопрос второй. Но факт в том, что своими границами Украина обязана большевикам, с наследием которых она сейчас борется. А то что мы с украинцами и белорусами один народ, это тоже не хорошо и не плохо. Это просто факт, который вообще не обязывает нас жить с ними в одном государстве. Немцы и австрийцы живут в разных государствах, потому что Бисмарк объединил вокруг Пруссии все немецкие народы, кроме австрийцев. Хотя сейчас они живут в одном Союзе, как мы раньше. А ФРГ и ГДР - это один народ, который жил в разных государствах. Поэтому в статье просто изложены известные факты, ни к чему не обязывающие. Из-за фактической войны с Украиной их сейчас трактуют по разному
Англичане и африканцы разные народы, а живут в одном самом богатом в мире государстве. Потому что англичане завезли туда африканцев. В России вообще около сотни разных народов живут в одном государстве. Поэтому вообще без разницы один народ или не один, это ни о чем, это просто констатация факта
16.07.2021 11:23
гость
Просто Путину сказавшему Б надо было сказать А. Так как те кто специально не погружается в детали после останется убежденным что во всем виноваты большевики. На самом деле если учитывать какая разруха им досталось после деструктивной роли либералов пришедших к власти после февраля, то большевики НАОБОРОТ объединили Россию, хотя и на сомнительных принципах. Иначе ИМПЕРИИ не было бы вообще!
И не надо постмодернистских штучек типа это не хорошо и не плохо, можно так а можно иначе, ничего ни к чему не обязывает и т.д. Всё зависит от меры понимания. А англичане хорошо знают свои цели в отношении России и методы достижения - разъединяй, стравливай и властвуй! И пока мы мнем тесто (кто осознанно кто неосознанно), они тихой сапой достигают успехов в уничтожении альтернативного им проекта жизнеустройства и уничтожении его носителей, либо приведении носителей до состояния недееспособности реализовывать русский проект. Хотя Путин убежден что у русских это вшито в генетический код.
16.07.2021 13:36
М
они тихой сапой достигают успехов в уничтожении альтернативного им проекта жизнеустройства и уничтожении его носителей, либо приведении носителей до состояния недееспособности реализовывать русский проект
Да понятно, что русский проект может быть стратегической целью русских, только это не значит, что реализовать его можно завтра. Если пытаются разделить три народа веками, то и объединять их приходится долго. Поэтому, как стратегическая цель, да, это правильно, но должны быть условия для ее достижения. С Украиной таких условий пока нет. Хотя из-за непредсказуемости ситуации там, могут возникнуть хоть завтра. А вот с Белоруссией возможно
16.07.2021 14:44
гость
Да, процессы взращивания "свидомости" запущены давно во всех республиках и поддерживаются неявно со стороны властей спецслужб, в т.ч. и в Белоруссии и Казахстане. Соответствующая интеллигенция (которая не мозг нации а ... та сущность которую сформулировал в своё время В.И.Ленин) придумывает для "свидомитов" древнюю историю. Согласен что более всего в этом деле они продвинулись на Украине, менее на Белоруссии.
Думаю если хотя бы на 25 лет отключить этот окуриватель для мозгов, то русское самосознание бы восстановилось и мы бы вспомнили что мы все есть русские, и что такое русские, восстановили бы и систему ценностей и систему управления государством и выборную систему. Но! Мечтать не вредно, вредно не мечтать)
наверно, поэтому хакеры атаковали сайт Минобороны. Хохлы бесятся. Вот такая защита и оборона нашего Минобороны.
Тот сайт информационный.Он никакого отношения к реальной защите и обороне нашей Родины не имеет.