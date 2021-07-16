Шойгу обязал военных изучить статью Путина об Украине

Российских военных по указанию главы Минобороны Сергея Шойгу обязали изучить статью Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". Такое решение приняли из-за положительного отклика среди большого количества военнослужащих, которые имеют украинские корни или родных на Украине.

Как сообщает РБК, все военнослужащие разделяют тезис о единстве трёх народов: русского, украинского и белорусского. Из-за повышенного внимания к публикации в Минобороны решили внести её в перечень обязательных для изучения тем военно-политической подготовки.

Напомним, что 12 июля Кремль опубликовал статью за авторством Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", которую анонсировал во время недавней прямой линии. В статье глава государства назвал русских, украинцев и белорусов наследниками Древней Руси и разобрал развитие народов в те времена, отметив, что их разделение произошло уже в Советском Союзе.