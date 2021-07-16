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Новости

У половины российских семей нет личного автомобиля

, ИА "Амител"
Более чем у 50% из них на машину нет попросту денег
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Росстат узнал, у скольких российских семей нет автомобиля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий опрос, проведённый осенью 2020 года среди представителей различных групп и слоев населения, проживающих во всех регионах страны.

Выяснилось, что 48,4% российских домохозяйств имеют в своём распоряжении легковой автомобиль, а 50,3% – не имеют личного авто. При этом 51,7% тех семей, у которых нет машины, даже при желании не смогут её купить из-за отсутствия на неё денег. Ещё 39,4% заявили, что не смогут приобрести легковушку по другой причине, а 9% – могли бы купить за свой счёт или взаймы.

Среди домохозяйств, у которых есть автомобиль, 69% оставляют его на необорудованных стоянках у дома или во дворе, 23,8% – в стационарных гаражах, 8,6% используют специализированные стоянки, ещё 3% предпочитают держать машину металлических боксах.

Ранее сообщалось, что в России подорожали машины с пробегом. По данным "Автостата", по итогам июня средняя цена поддержанного легкового авто составила 747,7 тыс. рублей. При этом в начале года средняя цена находилась на отметке 688 тыс. рублей.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

16.07.2021 11:19
- гость -

вот беда/печаль/огорченьеце

16.07.2021 11:34
гость

У половины российских семей нет личного автомобиля

Судя по количеству машин во дворах у другой половины российских семей по два автомобиля. Как бы эти две половины не поссорились

16.07.2021 11:43
Горожанин

Нет автомобиля нет проблем!

16.07.2021 11:58
АБОРИГЕН

А кто сказал, что это норма, иметь личный автомобиль в семье?! Норма это другое. Это когда ты не имеешь зависимости от личного автомобиля и не вынужден 100% своих поездок совершать на нём, потому что хорошо развита уличная инфраструктура и система общественного транспорта.
Например в той же Западной Европе уровень автомобилизации выше чем в РФ в два раза и более, однако они используют автомобили куда реже, предпочитая пользоваться ОТ или велосипедом.

16.07.2021 12:27
Гость

Заграницей люди не выпендривпются перед друг другом и авто покупают по средствам, а не влазят в кредиты, дабы показать «уровень» достатка, что значит у нас дворы заставлены? Да авто сейчас может купить каждый, а вот последующие траты ввиде стоянок почему то накладывают на окружающих людей

16.07.2021 12:29
- гость -

У меня нет ни одной знакомой семьи без автомобиля. В основном у всех по две машины на семью. Это удобно. Я, если честно, не представляю, как можно жить без машины. У меня соседи по даче никогда не имели машины. Хотя деньги есть. Просто не хотят. А я смотрю, как они каждую пятницу с пересадкой на автобусе едут на дачу, потом 2 км от остановки идут. В воскресенье с утра с вёдрами помидоров и огурцов опять 2 км до остановки и потом с пересадкой до дома.... Не понимаю как можно не хотеть машину....

16.07.2021 12:32
ПЕТР

16.07.2021 12:27
Гость
"а не влазят в кредиты"

Согласно статистике, 45%новых купленных авто в РФ - это кредитные.

16.07.2021 12:33
12-27,

А с чего вы взяли, что люди покупают машину, чтобы кому-то пыль в глаза пустить? Может это вы так делаете? Я машину купила в кредит. Подала старенькую праворучку, добрала кредитом 300 тыс. За год рассчиталась и езжу.

16.07.2021 12:33
- гость -

Пётр, а что в этом плохого?

16.07.2021 12:36
- гость -

Машина это удобно
Можно в отпуск на ней махнуть, на дачу, к родителям в деревню. Не нужно зависеть от расписания автобусов, электричек и пр.

16.07.2021 12:40
ПЕТР

16.07.2021 12:33
- гость -
Скорее всего не очень это и плохо. Просто привёл факт.
Плохо только то, что % у нас не "западные", да и люди наши берут в кредит, как правило, авто более высокого класса, чем бы могли по своим финансам. А эти авто ещё надо и содержать! И реально получается, что "авто не средство передвижения", а фетиш, чтобы выпендриться

16.07.2021 12:47
- гость -

Пётр, и много у вас знакомых, кто купил машину и не может не содержать?

16.07.2021 12:48
- гость -

Поправка. ЕЁ СОДЕРЖАТЬ

16.07.2021 13:00
ПЕТР

16.07.2021 12:47
- гость -
" не может не содержать?"

Вопрос частный, а я писал о общем понятии людей к этому вопросу в стране.

Содержат... Но есть и такие, что Бензин на любых ! АЗС, что подешевле, обслуживание стараются сделать у частника, если вдруг нужны запчасти, то не оригинал

Самое плохое в том, что человек, купивший машину выше своих возможностей, сразу переводит себя в сословие, по отношению к другим, - "успешных, "не лохов", "знатоков" престижности авто...

.

16.07.2021 13:01
АБОРИГЕН

Я смотрю многие не понимают, что автомобилизация и доля тех кто ежедневно использует автомобиль, это разные понятия. В РФ на 1000 людей приходится 300 автомобилей, а в Германии или Финляндии на 1000 душ уже 600 повозок. При этом все города в РФ стоят в пробках а там нет.

16.07.2021 13:16
Гость

Приобретение авто не должно быть обузой для подживающих рядом с вами! Прекрасно если у вас есть деньги, место для машины и вы никого не напрягаете! Но у нас далеко не так, вы купили машину и почему то она стоит под моими окнами, Оно мне зачем, и также про остальное, купили машину тяните значит и обслуживание, ну ну у всех да по две три машины, и пошли потом занимать деньги по соседям

16.07.2021 13:19
Гость

Ездить только и любят все, с как снег зимой чистить для неё, так не не надо. Живем в частном доме, не лентяи, чистим для себя всю придомовую территорию, и что? Получилась стоянка для всех «хозяев» живущих рядом, которые не знают что такое лопата, но зато в него машина

16.07.2021 13:22
- гость -

16.07.2021 12:29
- гость -
каждую пятницу с пересадкой на автобусе едут на дачу, потом 2 км от остановки идут

Зато они будут дольше жить и меньше болеть. Это уже доказанный медицинский факт. Автомобиль дает удобство, но отнимает деньги и здоровье.

16.07.2021 13:22
- гость -

Если у тебя нет авто, значит у кого то их два.

16.07.2021 13:34
- гость -

16.07.2021 12:36
- гость -

Зато будешь зависим от автосервисов, страховых компаний, шиномонтажек

16.07.2021 13:39
- гость -

будут дольше жить и меньше болеть

ага с инфартами и инсультами пачками летом с грядок бабок с дедками скорая увозит

16.07.2021 13:58
Гость

А не надо ходить 2 км до дачи с ведрами и огурцами! У многих дача это отдых! Ходьба и движение это жизнь! Бабули в автобусах посмотрите в каком возрасте и все ездят! Да пешочком почему не пройтись? Обленились все, а соседний дом где детский сад ребёнка на машине возят, ну смех же. А возьмите прогуляйтесь утром по свежему воздуху, Здоровье крепче будет

16.07.2021 14:17
- гость -

в каком возрасте и все ездят!

не от лучшей жизни, вырастить пропитание они туда едут с копеечной пенсии

а соседний дом где детский сад ребёнка на машине возят
после садика все едут на работу

сразу видно завистник сидит

16.07.2021 14:43
- гость -

16.07.2021 13:39
- гость -
ага с инфартами и инсультами пачками летом с грядок бабок с дедками скорая увозит

Ну не пачками, но всплекс есть, да. Потому что всю зиму в квартирах тромбозы и гипертонию насиживают, и весной без подготовки в бой, а физическая активность нужна регулярная круглый год.

16.07.2021 15:56
- гость -

16.07.2021 12:36
- гость -
И будешь ты в отпуске привязан к той машине. Как и не в отпуске, собственно - машина не проедет туда, где можно пройти пешком или проехать на велосипеде. К машине всегда нужно возвращаться - то есть пройти по лесу и выйти в другом месте уже не получится (например). Это сервис, заправка, стоянка. В общем, у машины есть не только плюсы. Ну и, глядя на своих друзей с машинами - они же не ходят ногами вообще. А потом пройти 5 км - это подвиг и все болит.

16.07.2021 16:53
Гость

Если нет машины, не значит что у людей нет денег, многим она попросту не нужна, работа через дорогу, детский сад, школа тоже, дачи нет, зачем брать обузу? Отдыхать можно съездить по туру, где автобус вас и туда обратно увезёт вместе с семьей.

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