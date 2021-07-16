У половины российских семей нет личного автомобиля

Росстат узнал, у скольких российских семей нет автомобиля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий опрос, проведённый осенью 2020 года среди представителей различных групп и слоев населения, проживающих во всех регионах страны.

Выяснилось, что 48,4% российских домохозяйств имеют в своём распоряжении легковой автомобиль, а 50,3% – не имеют личного авто. При этом 51,7% тех семей, у которых нет машины, даже при желании не смогут её купить из-за отсутствия на неё денег. Ещё 39,4% заявили, что не смогут приобрести легковушку по другой причине, а 9% – могли бы купить за свой счёт или взаймы.

Среди домохозяйств, у которых есть автомобиль, 69% оставляют его на необорудованных стоянках у дома или во дворе, 23,8% – в стационарных гаражах, 8,6% используют специализированные стоянки, ещё 3% предпочитают держать машину металлических боксах.

Ранее сообщалось, что в России подорожали машины с пробегом. По данным "Автостата", по итогам июня средняя цена поддержанного легкового авто составила 747,7 тыс. рублей. При этом в начале года средняя цена находилась на отметке 688 тыс. рублей.