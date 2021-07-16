В Совете Федерации призвали запретить электросамокаты

Член Совфеда Алексей Пушков призвал запретить электросамокаты. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
"Следует подумать об отказе от электросамокатов: слишком много смертей, травм, сбитых и покалеченных людей. Мы уже говорили об этом в "Постскриптуме", – заявил Пушков.
Ранее сообщалось, что известный российский биолог, специалист в области физиологии зрения и сна Иван Пигарев погиб в Москве. Катаясь по Воробьёвым горам, учёный столкнулся с другим человеком на самокате и упал на асфальт.
Иван Пигарев – главный научный сотрудник Института проблем передачи информации имени Харкевича. Он выступал с лекциями о теории сна.
Смерть учёного подтолкнула Пушкова на высказывание.
Комментарии
А от велосипедистов меньше разве проблем, культуру поведения надо соблюдать когда на тротуаре между пешеходами едешь
Жить запретите.
Да у нас и велосипеды надо запретить по городу ,так как нет для них трассы ,по тротуарам людей сшибают и уезжают безнаказанно .
проще запретить, чем сделать велодорожки, Россия страна "прогресса"
Пушкова запретите лучше.
Запрет это роспись в собственной беспомощности, лени и тупости. Работайте тунеядцы, чтобы у вас люди на дорогах не гибли! А автомобили тогда тоже запретить?! 20000 трупов в год, хорошая причина для запрета.
Внести изменения в ПДД это сложно, обустроить дорожную инфраструктуру - это архисложно, а вот запретить - и "голова не боли"!
Тупость, тупость и ЕЩЁ РАЗ - ТУПОСТЬ!
Машины бы хорошо запретить, власти ругать запретить, ножи, ножницы, вилки, болгарки, мотопилы и ерунду говорить уважаемым членам запретить, да и косы тоже. А?
хороша игрушка-дух захватывает-скорость меньше бы установить.
Аккуратно можно ездить можно и по тротуару, где пешеходы идут, что нормальные и делают, но ненормальных больше почему то, которые в шашечки играют проезжая между людьми
Машины бы хорошо запретить,
угу.угу а транспортный налог, страховку, ТО, с кого брать с пешеходов потом? и гсм для них же продавать
Зачем нужен Совете Федерации? может его нужно запретить?
"слишком много смертей, травм, сбитых и покалеченных людей"
Это он про авто? Первое место в Европе по ДДТ, почему не запрещают автомобили?
Обязать одевать шлем, наколенники, подлокотники. Ну и конечно отдельные дорожки нужны, детей можно задавить таким самокатом.
Боря, по сталинской традиции как раз работали на совесть.
13.22 ну допустим будут они одевать и шлемы и тд, а пешеходу от этого легче? Также сшибет со всем обмундированием
А мне вот интересно на зелёных самокатах дети ездят, хотя на них написано 18+ и оплатить его аренду можно лишь с карты, это значит у тебя имеется счёт в банке, что также подразумевает совершеннолетие.
Этот ребёнок наедет на кого то, например на старенькую бабушку, и она откинется, да и взрослый может тоже. Кто будет отвечать за смерть/травмы ??? Походу никто, или незначительно ....)
оплатить его аренду можно лишь с карты, это значит у тебя имеется счёт в банке
,
причем тут счет? этих карт для детей навалом в каждом банке выдадут с радостью
Тинькофф кидс не знал, что нельзя карты детям выдавать. Позвоните ему расскажите.
Собак еще запретите, пожалуйста. Вон на Исакова велодорожки сделали, так на них стаи собак выгуливают.
Что решат велодорожки? Ничего. Это сейчас очередное оправдание что их нет. А как попало ездили так и с велодорожками будет
В Китае уже лет 20 ездят на электромотоциклах практически во всех городах. Может нужно строить дороги для машин 6 полос и пару полос для электровелосипедов и электромототциклов:?
16.07.2021 13:53
Гость
Что решат велодорожки? Ничего. Это сейчас очередное оправдание что их нет. А как попало ездили так и с велодорожками будет
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В Москве в парках есть велодорожки. Всё равно велосипедисты ездят где хотят, а пешеходы ходят где хотят.
Всё равно велосипедисты ездят где хотят, а пешеходы ходят где хотят.
а вот низзя указывать русскому что ему делать, суслик С - личность
16.07.2021 13:53
Гость
Ну прогуляйтесь по Г. Исакова и расскажите, каким образом там ехать по велодорожке, если на ней теперь все - и яжематери с колясками, я яжеотцы с дитачками двух-трех лет на велосипедах и самокатах, и бабушки с авоськами, и собаковладельцы обоего полу с питомцами на поводках) В 9 утра аллея пуста, но на велодорожке все равно пешеходы, места на аллее им, видимо, не хватает. Дорогу оне не уступают из принципа) Ровно то же самое в Изумрудном, только что собак не было.
16.07.2021 14:09
- гость -
Нет, не лучше. Спрос автомобилистов на дороги удовлетворить невозможно. Это тупик и в него уже не раз заходили. Хоть 20 полос построй. Это лишь будет и дальше стимулировать людей покупать автомобили, а стимулы должны быть другими.
Ну автомобилисты же везде и на тротуарах и на песочницах, клумбах, почему остальным пример не брать
Надо бампера на них установить мягкие. Ремни безопасности какие нибудь. И кнопку с навигацией, чтоб при аварии сразу в скорую и участковому звонок с координатами шёл. И права с отдельной категорией и номерной знак спереди и сзади. А на детские и неэлектрические кресло децкое как в машине. Шлём само собой. И колеса надо три для устойчивости.