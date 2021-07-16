В Совете Федерации призвали запретить электросамокаты

Член Совфеда Алексей Пушков призвал запретить электросамокаты. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

"Следует подумать об отказе от электросамокатов: слишком много смертей, травм, сбитых и покалеченных людей. Мы уже говорили об этом в "Постскриптуме", – заявил Пушков.

Ранее сообщалось, что известный российский биолог, специалист в области физиологии зрения и сна Иван Пигарев погиб в Москве. Катаясь по Воробьёвым горам, учёный столкнулся с другим человеком на самокате и упал на асфальт.

Иван Пигарев – главный научный сотрудник Института проблем передачи информации имени Харкевича. Он выступал с лекциями о теории сна.

Смерть учёного подтолкнула Пушкова на высказывание.