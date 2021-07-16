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Новости

В Совете Федерации призвали запретить электросамокаты

, ИА "Амител"
Власти обеспокоены большим числом погибших и травмированных
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Член Совфеда Алексей Пушков призвал запретить электросамокаты. Об этом он написал в своём Telegram-канале

"Следует подумать об отказе от электросамокатов: слишком много смертей, травм, сбитых и покалеченных людей. Мы уже говорили об этом в "Постскриптуме", – заявил Пушков.

Ранее сообщалось, что известный российский биолог, специалист в области физиологии зрения и сна Иван Пигарев погиб в Москве. Катаясь по Воробьёвым горам, учёный столкнулся с другим человеком на самокате и упал на асфальт.

Иван Пигарев – главный научный сотрудник Института проблем передачи информации имени Харкевича. Он выступал с лекциями о теории сна.

Смерть учёного подтолкнула Пушкова на высказывание.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

16.07.2021 12:23
Гость

А от велосипедистов меньше разве проблем, культуру поведения надо соблюдать когда на тротуаре между пешеходами едешь

16.07.2021 12:25
- гость -

Жить запретите.

16.07.2021 12:28
- гость -

Да у нас и велосипеды надо запретить по городу ,так как нет для них трассы ,по тротуарам людей сшибают и уезжают безнаказанно .

16.07.2021 12:39
- гость -

проще запретить, чем сделать велодорожки, Россия страна "прогресса"

16.07.2021 12:43
АБОРИГЕН

Пушкова запретите лучше.
Запрет это роспись в собственной беспомощности, лени и тупости. Работайте тунеядцы, чтобы у вас люди на дорогах не гибли! А автомобили тогда тоже запретить?! 20000 трупов в год, хорошая причина для запрета.

16.07.2021 12:44
ПЕТР

Внести изменения в ПДД это сложно, обустроить дорожную инфраструктуру - это архисложно, а вот запретить - и "голова не боли"!

16.07.2021 12:56
- гость -

Тупость, тупость и ЕЩЁ РАЗ - ТУПОСТЬ!

16.07.2021 13:04
Александр

Машины бы хорошо запретить, власти ругать запретить, ножи, ножницы, вилки, болгарки, мотопилы и ерунду говорить уважаемым членам запретить, да и косы тоже. А?

16.07.2021 13:08
гость

хороша игрушка-дух захватывает-скорость меньше бы установить.

16.07.2021 13:11
Гость

Аккуратно можно ездить можно и по тротуару, где пешеходы идут, что нормальные и делают, но ненормальных больше почему то, которые в шашечки играют проезжая между людьми

16.07.2021 13:14
- гость -

Машины бы хорошо запретить,

угу.угу а транспортный налог, страховку, ТО, с кого брать с пешеходов потом? и гсм для них же продавать

16.07.2021 13:15
- гость -

Зачем нужен Совете Федерации? может его нужно запретить?

16.07.2021 13:19
- гость -

"слишком много смертей, травм, сбитых и покалеченных людей"

Это он про авто? Первое место в Европе по ДДТ, почему не запрещают автомобили?

16.07.2021 13:22
- гость -

Обязать одевать шлем, наколенники, подлокотники. Ну и конечно отдельные дорожки нужны, детей можно задавить таким самокатом.

16.07.2021 13:24
- гость -

Боря, по сталинской традиции как раз работали на совесть.

16.07.2021 13:38
Гость

13.22 ну допустим будут они одевать и шлемы и тд, а пешеходу от этого легче? Также сшибет со всем обмундированием

16.07.2021 13:39
- гость -

А мне вот интересно на зелёных самокатах дети ездят, хотя на них написано 18+ и оплатить его аренду можно лишь с карты, это значит у тебя имеется счёт в банке, что также подразумевает совершеннолетие.
Этот ребёнок наедет на кого то, например на старенькую бабушку, и она откинется, да и взрослый может тоже. Кто будет отвечать за смерть/травмы ??? Походу никто, или незначительно ....)

16.07.2021 13:48
- гость -

оплатить его аренду можно лишь с карты, это значит у тебя имеется счёт в банке
,
причем тут счет? этих карт для детей навалом в каждом банке выдадут с радостью

16.07.2021 13:49
- гость -

Тинькофф кидс не знал, что нельзя карты детям выдавать. Позвоните ему расскажите.

16.07.2021 13:50
- гость -

Собак еще запретите, пожалуйста. Вон на Исакова велодорожки сделали, так на них стаи собак выгуливают.

16.07.2021 13:53
Гость

Что решат велодорожки? Ничего. Это сейчас очередное оправдание что их нет. А как попало ездили так и с велодорожками будет

16.07.2021 14:09
- гость -

В Китае уже лет 20 ездят на электромотоциклах практически во всех городах. Может нужно строить дороги для машин 6 полос и пару полос для электровелосипедов и электромототциклов:?

16.07.2021 14:17
- гость -

16.07.2021 13:53
Гость
Что решат велодорожки? Ничего. Это сейчас очередное оправдание что их нет. А как попало ездили так и с велодорожками будет
----------
В Москве в парках есть велодорожки. Всё равно велосипедисты ездят где хотят, а пешеходы ходят где хотят.

16.07.2021 14:29
- гость -

Всё равно велосипедисты ездят где хотят, а пешеходы ходят где хотят.

а вот низзя указывать русскому что ему делать, суслик С - личность

16.07.2021 14:59
- гость -

16.07.2021 13:53
Гость
Ну прогуляйтесь по Г. Исакова и расскажите, каким образом там ехать по велодорожке, если на ней теперь все - и яжематери с колясками, я яжеотцы с дитачками двух-трех лет на велосипедах и самокатах, и бабушки с авоськами, и собаковладельцы обоего полу с питомцами на поводках) В 9 утра аллея пуста, но на велодорожке все равно пешеходы, места на аллее им, видимо, не хватает. Дорогу оне не уступают из принципа) Ровно то же самое в Изумрудном, только что собак не было.

16.07.2021 15:32
АБОРИГЕН

16.07.2021 14:09
- гость -
Нет, не лучше. Спрос автомобилистов на дороги удовлетворить невозможно. Это тупик и в него уже не раз заходили. Хоть 20 полос построй. Это лишь будет и дальше стимулировать людей покупать автомобили, а стимулы должны быть другими.

16.07.2021 16:15
Гость

Ну автомобилисты же везде и на тротуарах и на песочницах, клумбах, почему остальным пример не брать

16.07.2021 17:27
Самокат не лисапед

Надо бампера на них установить мягкие. Ремни безопасности какие нибудь. И кнопку с навигацией, чтоб при аварии сразу в скорую и участковому звонок с координатами шёл. И права с отдельной категорией и номерной знак спереди и сзади. А на детские и неэлектрические кресло децкое как в машине. Шлём само собой. И колеса надо три для устойчивости.

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