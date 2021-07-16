Ещё одну дорогу отсыпали в частном секторе в Барнауле

В Барнауле продолжается отсыпка дорог в частном секторе. На проблемные участки завозят инертный материал, сообщает пресс-служба мэрии.

"В частный сектор Ленинского района завезли 40 тонн асфальтового скола, которым отсыпали спуск по ул. Халманова. Завоз материала организовал депутат Барнаульской городской Думы Александр Лисицын. Ремонт участка по ул. Халманова составлял одну из просьб жителей, поступивших в ходе встреч с населением микрорайона Докучаевского", – сказано в сообщении.

Отмечается, что особое внимание при отсыпке дорог уделяют тем улицам, жители которых обращались к властям.

Ранее сообщалось, что в администрации Барнаула подготовили техзадание на разработку нового генерального плана города. Власти определились, по каким принципам будут выбирать территории, где частный сектор можно заменить многоэтажками.