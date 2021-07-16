Воскресенье, 18 Июль, 01:41

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,17
€ 87,57
17°


5933115 +25116
Обь
257см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеТретья волна пандемииВакцинация от коронавируса
Новости

В ГИБДД рассказали подробности наезда на пешеходов у ЦУМа в Барнауле

, ИА "Амител"
Оказалось, что пострадавших двое
Фото: 'В курсе 22'

Фото: "В курсе 22"

В ГИБДД прокомментировали наезд на пешеходов в центре Барнаула. В результате аварии пострадали два человека.

"Прибывшими на место ДТП сотрудниками ГИБДД предварительно было установлено, что водитель, женщина 1985 г.р., управляя автомобилем Hyundai Getz, допустила наезд на двух пешеходов, которые переходили регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора", – сказано в сообщении.

В результате аварии пострадали два человека: женщина 1983 и девочка 2005 годов рождения. Обе они доставлены в отделение горбольницы № 1 для оказания медицинской помощи. 

По данному факту сотрудниками полиции назначена проверка.

Ранее сообщалось о двух ДТП на перекрёстке у ЦУМа. В одном из них столкнулись "Нива" и Porsche, а в другом пострадали пешеходы.

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

16.07.2021 15:48
Виктор

Ну уж у ЦУМа можно на Ленинском человека разглядеть. Даже если он на красный переходит

16.07.2021 15:55
Гость

16.07.2021 15:48
Виктор
Куры подходят к краю проезжей,им красный,ты их видишь-и что? Должен в мозг (у них его нет) залезть и увидеть-сейчас шагнут, в метре от тебя!?

16.07.2021 16:04
Гость

Может при повороте это было, и из за стойки лобоавого стекла не было видно, а так как сигнал для пешиков был запрещающий, не было в мыслях что кто то выскачет

16.07.2021 16:10
Гость

Мамка привезла дочу поступать. Можно,конечно,по интернету-только где он,в деревне? Ногами надёжнее бумажки доставить. Жалко,что на свой автобус/поезд опоздали.

16.07.2021 16:15
- гость -

16.07.2021 15:48
Виктор
Лютый комент!

16.07.2021 16:31
- гость -

16.07.2021 15:48
Виктор

Ну уж у ЦУМа можно на Ленинском машину разглядеть. Даже если она на зеленый едет))

Хорошо что живы, урок на всю жизнь!!! Яжемать на собственном примере показала ребенку, как не надо делать!

16.07.2021 16:35
- гость -

Не понимаю почему идёт дискриминация водителей. Должно быть равноправие - если виноват пешеход - должен оплатить ремонт автомобиля и моральный вред водителю. Моментально дисциплина пешеходов улучшится.

16.07.2021 16:55
- гость -

16.07.2021 16:35
- гость -

К сожалению пока так, не виновный водитель будет отвечать за наезд пешехода. В правилах прописано, что вы управляете средством повышенной опасности, поэтому необходимо глядеть в оба. Я даже когда на зеленый проезжаю, смотрю по сторонам и убеждаюсь что никого нет.
Когда будут все внимательны и уважительны к друг другу на дорогах - будет счастье и меньше аварий!

16.07.2021 17:01
Лещ

Не понимаю почему идёт дискриминация водителей. - и не пытайся, потому что этого нет
, там можно носится под 80 в самом оживленном месте города и светофор 20-30 сек для перехода еще подождать надо когда боевые-олени промчаться на свой уже красный, но пешеход не может же задавить дарндулет,
на ленина кроме от и служебного вообще ни кого не должно быть, по квартире своей гоняйте

16.07.2021 17:10
гость

Это какими идиотами надо быть,чтобы переходить пр.Ленина у ЦУМв на красный свет? Пешеходы совсем обнаглели.

16.07.2021 17:11
Вот

Вопще надо запретить ездить. Купил машину и радуйся. Не ездя. Тада и аварий меньше будет и выхлопов вонючих и неполезных.

16.07.2021 17:12
- гость -

16.07.2021 17:01
Лещ

тебя то не спросили где и кому ездить

возьми пивка и на диван)

16.07.2021 17:12
Лещ

Это какими идиотами надо быть,чтобы переходить пр.Ленина у ЦУМв на красный свет? Пешеходы совсем обнаглели. - будут еще наглее, светофоры оставят тока для водятлов и им же не больше 30 км в ч сделают, а сбитый пешеход при превышении будет расцениваться как покушение на убийство

16.07.2021 17:35
- гость -

мать кукушка, да и доча не мелкая уже, кукушка тоже.
Из деревни приехали, что через Ленинский на красный свет бегать?

16.07.2021 17:43
- гость -

А сколько недоумкoв среди водителей, которые на красный свет прут в угрожающей близости от пешеходов? Тьма таких.

16.07.2021 17:44
- гость -

16.07.2021 17:35
- гость -
мать кукушка, да и доча не мелкая уже, кукушка тоже.
Из деревни приехали, что через Ленинский на красный свет бегать?
------
Сам-то ты откуда? Барнаул - всего лишь большая деревня.

16.07.2021 18:43
- гость -

жителю Сан-Франциско от 17-44 -

погугли справочники - Барнаул это город

и в данном случае предположение о деревенских корнях перебегающих пустоголовых особях - обосновано

16.07.2021 19:19
- гость -


Гость
Мамка привезла дочу поступать.

Куда в 15 лет? В ПТУ?

16.07.2021 20:50
Абориген

16.07.2021 16:55
- гость -

Это не в ПДД, это в УК РФ написано.

16.07.2021 21:10
Пионер

допустила наезд на двух пешеходов, которые переходили регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора"

моральная компенсация водителю и восстановление авто - ведь пешеход полноценный участник дорожного движения, и должен нести ответственность за свои действия.

16.07.2021 22:23
Змей

Да уж! Жёстко!

16.07.2021 22:28
Змей

Водителей в таких случаях надо оправдывать. Пешеход не имел права переходить на красный, за что и поплатился. Пешеход должен уважать водителя и соблюдать пдд

17.07.2021 09:41
Виктор

Ну уж двух-то человек у ЦУМа можно на Ленинском разглядеть. Даже если они на красный переходят

17.07.2021 10:46
- гость -

17.07.2021 09:41
Виктор
Ну уж двух-то человек у ЦУМа можно на Ленинском разглядеть. Даже если они на красный переходят

У меня знакомый много лет назад сбил мамашу с ребенком на руках, выскочившую на проезжую часть из толпы человек в 10, которые стояли на красный, ждали зеленый.
Едет на свой зеленый мимо нормально ждущей толпы и в 3 метрах от него выбегает это. Знакомому потом пришлось выплачивать компенсацию, хотя ситуация была ну капец неожиданной и пешеход был не прав.

17.07.2021 11:25
- гость -

Город не для машин, 30 кмч пора, Ленинский полностью пешеходный

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
23:38
Такой день. Спасение утопающих и ремонт "Зебры" 0
22:37
Названа причина столкновения поездов в Амурской области 0
21:34
Кудрин назвал причины развала СССР 2
20:32
Эксперты дали россиянам совет по блокировке спам-звонков 0
19:52
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 17 июля 1
19:14
Турецкие отели могут оштрафовать и закрыть за шведский стол 0
18:55
Режим военной катастрофы ввели в Германии из-за наводнений 0
18:19
В России снижается спрос на жильё 1
17:54
Кубинская вакцина показала 100-процентную эффективность против тяжёлых форм COVID-19 5
17:21
Подростки спасли тонущую семью в Алтайском крае 3
16:46
Два грузовых поезда столкнулись в Амурской области 0
16:18
Мишустин поручил посчитать объёмы вакцины от коронавируса в стране 3
15:52
Половина российских консервов из сайры оказалась подделкой 21
15:16
Жительница Новосибирска нашла странное послание в помидорах 4
14:47
В Екатеринбурге крестный ход прошёл несмотря на запрет властей 4
14:16
Ремонт Старого моста завершили на 85% 8
13:47
На Алтае сельчанин проник в чужой дом, чтобы набрать себе еды 0
13:17
Новый рекорд по смертям от коронавируса зафиксировали в Алтайском крае 17
12:48
Эксперт назвал категории пенсионеров, которым положены новые выплаты 4
12:18
62 новых случая заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай 1
11:52
Микроавтобус протаранил здание "Марии Ра" в Рубцовске 4
11:25
МВД до конца года запустит систему "Паутина" 6
10:42
Бердыев может возглавить сборную России по футболу 8
10:14
Дмитрий Попов посетил ковидные госпитали Бийского округа 1
09:41
Военные несколько раз за день перекроют трассы в Алтайском крае 6
09:04
Белая полоса. Как в Барнауле за 320 млн ремонтируют здание легендарного клуба "Зебра" 8
08:34
Пять "полезных" продуктов, которые на самом деле вредны 8
08:03
Минобр: 54 выпускника Алтайского края сдали ЕГЭ на 100 баллов 0
07:34
Персеиды в 2021 году: как увидеть самый красивый звездопад года и когда он достигнет пика? 0
07:04
Учёные раскрыли простой способ избавиться от жира на животе 19
06:35
Три тысячи одиннадцатиклассников Алтайского края отказались сдавать ЕГЭ в этом году 9
06:02
До +26 градусов, грозы и небольшие дожди: прогноз погоды в Алтайском крае на 17 июля 0
23:58
Такой день. Наезд на двух пешеходов в Барнауле и штормовое предупреждение в Алтайском крае 0
23:12
Названа причина экстренной посадки самолёта Ан-28 в Томской области 10
22:51
Жительницу Алтайского края подозревают в ложном обвинении пасынка в изнасиловании 1
22:17
"Руспродсоюз" назвал срок снижения цен на бананы 7
21:50
"Планов на застройку нет". Власти Барнаула продолжают обсуждение поправок в генплан города 5
21:19
Песков заявил, что третья волна пандемии в России проходит без серьёзных ограничений 5
20:52
Штормовое предупреждение объявили на выходные в Алтайском крае 0
20:13
Пропавший в Томской области самолёт Ан-28 обнаружили 0
19:51
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 16 июля 1
19:32
Жёсткое столкновение двух грузовиков произошло на трассе Барнаул – Новосибирск 0
19:11
Власти отменили систему QR-кодов для вакцинированных от COVID-19 в Москве 6
18:52
Самолёт Ан-28 в Томской области пропал с радаров 0
18:31
Рост цен на продовольствие слегка замедлился в Алтайском крае 1
18:09
Алтайский край попал в число регионов с наиболее тяжёлой ситуацией с COVID-19 8
17:55
Жительница Екатеринбурга заживо сожгла бездомного 5
17:42
В России предложили изменить порядок поступления в вузы 0
17:29
Главу сельсовета осудят за присвоение зарплаты кочегара в Алтайском крае 4
17:17
Барнаульские налоговики очистили русло Пивоварки 2

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.