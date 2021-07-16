В ГИБДД рассказали подробности наезда на пешеходов у ЦУМа в Барнауле

В ГИБДД прокомментировали наезд на пешеходов в центре Барнаула. В результате аварии пострадали два человека.

"Прибывшими на место ДТП сотрудниками ГИБДД предварительно было установлено, что водитель, женщина 1985 г.р., управляя автомобилем Hyundai Getz, допустила наезд на двух пешеходов, которые переходили регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора", – сказано в сообщении.

В результате аварии пострадали два человека: женщина 1983 и девочка 2005 годов рождения. Обе они доставлены в отделение горбольницы № 1 для оказания медицинской помощи.

По данному факту сотрудниками полиции назначена проверка.

Ранее сообщалось о двух ДТП на перекрёстке у ЦУМа. В одном из них столкнулись "Нива" и Porsche, а в другом пострадали пешеходы.