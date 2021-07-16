В ГИБДД рассказали подробности наезда на пешеходов у ЦУМа в Барнауле

В ГИБДД прокомментировали наезд на пешеходов в центре Барнаула. В результате аварии пострадали два человека.
"Прибывшими на место ДТП сотрудниками ГИБДД предварительно было установлено, что водитель, женщина 1985 г.р., управляя автомобилем Hyundai Getz, допустила наезд на двух пешеходов, которые переходили регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора", – сказано в сообщении.
В результате аварии пострадали два человека: женщина 1983 и девочка 2005 годов рождения. Обе они доставлены в отделение горбольницы № 1 для оказания медицинской помощи.
По данному факту сотрудниками полиции назначена проверка.
Ранее сообщалось о двух ДТП на перекрёстке у ЦУМа. В одном из них столкнулись "Нива" и Porsche, а в другом пострадали пешеходы.
Комментарии
Ну уж у ЦУМа можно на Ленинском человека разглядеть. Даже если он на красный переходит
16.07.2021 15:48
Виктор
Куры подходят к краю проезжей,им красный,ты их видишь-и что? Должен в мозг (у них его нет) залезть и увидеть-сейчас шагнут, в метре от тебя!?
Может при повороте это было, и из за стойки лобоавого стекла не было видно, а так как сигнал для пешиков был запрещающий, не было в мыслях что кто то выскачет
Мамка привезла дочу поступать. Можно,конечно,по интернету-только где он,в деревне? Ногами надёжнее бумажки доставить. Жалко,что на свой автобус/поезд опоздали.
16.07.2021 15:48
Виктор
Лютый комент!
16.07.2021 15:48
Виктор
Ну уж у ЦУМа можно на Ленинском машину разглядеть. Даже если она на зеленый едет))
Хорошо что живы, урок на всю жизнь!!! Яжемать на собственном примере показала ребенку, как не надо делать!
Не понимаю почему идёт дискриминация водителей. Должно быть равноправие - если виноват пешеход - должен оплатить ремонт автомобиля и моральный вред водителю. Моментально дисциплина пешеходов улучшится.
16.07.2021 16:35
- гость -
К сожалению пока так, не виновный водитель будет отвечать за наезд пешехода. В правилах прописано, что вы управляете средством повышенной опасности, поэтому необходимо глядеть в оба. Я даже когда на зеленый проезжаю, смотрю по сторонам и убеждаюсь что никого нет.
Когда будут все внимательны и уважительны к друг другу на дорогах - будет счастье и меньше аварий!
Не понимаю почему идёт дискриминация водителей. - и не пытайся, потому что этого нет
, там можно носится под 80 в самом оживленном месте города и светофор 20-30 сек для перехода еще подождать надо когда боевые-олени промчаться на свой уже красный, но пешеход не может же задавить дарндулет,
на ленина кроме от и служебного вообще ни кого не должно быть, по квартире своей гоняйте
Это какими идиотами надо быть,чтобы переходить пр.Ленина у ЦУМв на красный свет? Пешеходы совсем обнаглели.
Вопще надо запретить ездить. Купил машину и радуйся. Не ездя. Тада и аварий меньше будет и выхлопов вонючих и неполезных.
16.07.2021 17:01
Лещ
тебя то не спросили где и кому ездить
возьми пивка и на диван)
Это какими идиотами надо быть,чтобы переходить пр.Ленина у ЦУМв на красный свет? Пешеходы совсем обнаглели. - будут еще наглее, светофоры оставят тока для водятлов и им же не больше 30 км в ч сделают, а сбитый пешеход при превышении будет расцениваться как покушение на убийство
мать кукушка, да и доча не мелкая уже, кукушка тоже.
Из деревни приехали, что через Ленинский на красный свет бегать?
А сколько недоумкoв среди водителей, которые на красный свет прут в угрожающей близости от пешеходов? Тьма таких.
16.07.2021 17:35
- гость -
мать кукушка, да и доча не мелкая уже, кукушка тоже.
Из деревни приехали, что через Ленинский на красный свет бегать?
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Сам-то ты откуда? Барнаул - всего лишь большая деревня.
жителю Сан-Франциско от 17-44 -
погугли справочники - Барнаул это город
и в данном случае предположение о деревенских корнях перебегающих пустоголовых особях - обосновано
Гость
Мамка привезла дочу поступать.
Куда в 15 лет? В ПТУ?
16.07.2021 16:55
- гость -
Это не в ПДД, это в УК РФ написано.
допустила наезд на двух пешеходов, которые переходили регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора"
моральная компенсация водителю и восстановление авто - ведь пешеход полноценный участник дорожного движения, и должен нести ответственность за свои действия.
Да уж! Жёстко!
Водителей в таких случаях надо оправдывать. Пешеход не имел права переходить на красный, за что и поплатился. Пешеход должен уважать водителя и соблюдать пдд
Ну уж двух-то человек у ЦУМа можно на Ленинском разглядеть. Даже если они на красный переходят
17.07.2021 09:41
Виктор
Ну уж двух-то человек у ЦУМа можно на Ленинском разглядеть. Даже если они на красный переходят
У меня знакомый много лет назад сбил мамашу с ребенком на руках, выскочившую на проезжую часть из толпы человек в 10, которые стояли на красный, ждали зеленый.
Едет на свой зеленый мимо нормально ждущей толпы и в 3 метрах от него выбегает это. Знакомому потом пришлось выплачивать компенсацию, хотя ситуация была ну капец неожиданной и пешеход был не прав.
Город не для машин, 30 кмч пора, Ленинский полностью пешеходный