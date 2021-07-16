Барнаульские налоговики очистили русло Пивоварки

16 июля в Барнауле прошла очередная акция "Чистые берега". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
"Участниками акции стали сотрудники налоговой инспекции. Они очищали русло реки Пивоварки в районе ул. Силикатной. За час добровольцы собрали 150 мешков отходов. Акцию организовали отдел по охране окружающей среды администрации Барнаула и администрация Железнодорожного района", – сказано в сообщении.
Городские власти отмечают, что это не первая подобная акция. В уборке участвуют волонтёры, сотрудники местных администраций, активные жители Барнаула и предприниматели.
Ранее сообщалось, что в субботу, 26 июня, в Барнауле прошла экологическая акция по раздельному сбору отходов "Мобильный экодвор". Вторсырье принимали на 19 площадках.
Комментарии
А затем обчистили барнаульцев.
Очень хорошо, размялись налоговики, почаще из к физическим нагрузкам.
Засиделись они.
И вот очень хорошее предложение ,работников сельских администраций пригорода г Барнаула обязательно привлекайте в такому труду.
Сидят тихонько не видно, не слышно их
То маникюр бегают, то в супермаркете встретишь ,и всё это в их рабочее время.