Три тысячи одиннадцатиклассников Алтайского края отказались сдавать ЕГЭ в этом году

Три тысячи выпускников Алтайского края отказались от сдачи ЕГЭ в пользу государственного экзамена в этом году. Об этом министр образования региона сообщил на пресс-конференции 15 июля.

"В этом году итоговая аттестация была неординарной. Второй раз за историю ЕГЭ школьники имели возможность его не сдавать. Вместо этого они получили аттестаты, сдав государственный выпускной экзамен (его сдают только по русскому языку и математике, – прим. авт.). В основном, конечно, выпускники, сдавшие ГВЭ, пошли учиться в колледжи", – сказал Костенко.

Всего в этом году ЕГЭ сдали более 10 тысяч человек в 108 пунктах приёма экзаменов. Из них 9,5 тысячи – выпускники 2021 года, остальные – прошлых лет, а также семь граждан Казахстана.

Помимо этого, ЕГЭ в 2021 году можно было сдать на дому и в медучреждении – для этого были организованы специальные условия. В результате дома ЕГЭ сдавало девять человек со всего края, и один – из больницы.

"В этом году некоторые экзамены мы проводили не один, а два дня подряд. Это мы делали ради того, чтобы не создавать скопления людей в связи с нашей эпидемической ситуацией", – объяснил министр образования.

К организации госэкзаменов в этом году привлекли более пяти тысяч специалистов, и более 1,8 тысячи общественных наблюдателей.

К слову, ранее сообщалось, что в Алтайском крае на 50% увеличили выплаты для педагогов за работу на ЕГЭ. Соответствующий указ подписал губернатор Виктор Томенко. "Такое решение принято, во-первых, потому, что длительное время данная выплата не индексировалась. А во-вторых, на сегодняшний день у нас всё больше и больше требований предъявляется к организаторам, всё больше задач ставится перед членами государственной экзаменационной комиссии, а также перед экспертами предметных комиссий", – рассказала начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур Наталья Полосина.



