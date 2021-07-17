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Три тысячи одиннадцатиклассников Алтайского края отказались сдавать ЕГЭ в этом году

, ИА "Амител"
Вместо этого школьники сдали госэкзамены по русскому языку и математике и забрали аттестаты
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Три тысячи выпускников Алтайского края отказались от сдачи ЕГЭ в пользу государственного экзамена в этом году. Об этом министр образования региона сообщил на пресс-конференции 15 июля.

"В этом году итоговая аттестация была неординарной. Второй раз за историю ЕГЭ школьники имели возможность его не сдавать. Вместо этого они получили аттестаты, сдав государственный выпускной экзамен (его сдают только по русскому языку и математике, – прим. авт.). В основном, конечно, выпускники, сдавшие ГВЭ, пошли учиться в колледжи", – сказал Костенко.

Всего в этом году ЕГЭ сдали более 10 тысяч человек в 108 пунктах приёма экзаменов. Из них 9,5 тысячи – выпускники 2021 года, остальные – прошлых лет, а также семь граждан Казахстана.

Помимо этого, ЕГЭ в 2021 году можно было сдать на дому и в медучреждении – для этого были организованы специальные условия. В результате дома ЕГЭ сдавало девять человек со всего края, и один – из больницы.

"В этом году некоторые экзамены мы проводили не один, а два дня подряд. Это мы делали ради того, чтобы не создавать скопления людей в связи с нашей эпидемической ситуацией", – объяснил министр образования.

К организации госэкзаменов в этом году привлекли более пяти тысяч специалистов, и более 1,8 тысячи общественных наблюдателей.

К слову, ранее сообщалось, что в Алтайском крае на 50% увеличили выплаты для педагогов за работу на ЕГЭ. Соответствующий указ подписал губернатор Виктор Томенко. "Такое решение принято, во-первых, потому, что длительное время данная выплата не индексировалась. А во-вторых, на сегодняшний день у нас всё больше и больше требований предъявляется к организаторам, всё больше задач ставится перед членами государственной экзаменационной комиссии, а также перед экспертами предметных комиссий", – рассказала начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур Наталья Полосина.

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Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

Комментарии

17.07.2021 09:37
Виктор

А можно сказать, что ГВЭ сдавать существенно легче, чем ЕГЭ?

17.07.2021 09:54
- гость -

17.07.2021 09:37
Виктор

Естественно. Теперь эти выпускники отправятся в колледжи и училища. С таким же успехом эти три тысячи выпускников могли бы сделать это и после 9 класса.

17.07.2021 10:33
- гость -

какая муть...

17.07.2021 10:40
гость

появилась наконец свобода выбора у выпускников, действительно, зачем сдавать ЕГЭ тем, кто не хочет больше нигде учиться, или в училище пойдёт

17.07.2021 10:47
- гость -

17.07.2021 10:40
гость
Согласна с Вами. Только эта свобода на период пандемии. А стоило бы возможность выбора оставить и на потом.

17.07.2021 11:03
Виктор

17.07.2021 10:40
гость

Можно было бы и в училища принимать по результатам ЕГЭ. Просто проходной балл сделать ниже, чем в вузах

17.07.2021 13:22
- гость -

Здравствуй свежая лимита !!!

17.07.2021 17:44
гость

В основном, конечно, выпускники, сдавшие ГВЭ, пошли учиться в колледжи", – сказал Костенко.

Глупость. Дочь поступила в европейский вуз и результаты егэ там и близко не нужны. Нужны были годовые и четвертные школьные оценки за последние три года.

17.07.2021 22:57
Вадим

У многих дети уезжают, своих то же настраиваю на Питер или НСК , ГОРОД ИЗУРОДОВАЛИ, ПРОБКИ, ЧЕЛОВЕЙНИКИ ПЕРСПЕКТИВ НОЛЬ, если бы не старики и сам бы уже давно переехал, как на пенсию пойдут сразу от суда

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