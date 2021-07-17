Минобр: 54 выпускника Алтайского края сдали ЕГЭ на 100 баллов

В Алтайском крае 54 выпускника сдали Единый государственный экзамен на максимальный балл, сообщил на пресс-конференции 15 июля министр образования и науки региона Максим Костенко. Он отметил, что большая часть отличников ЕГЭ – 29 человек – из барнаульского образовательного округа. На втором месте – бийский образовательный округ – семь выпускников. Ещё отличный результат получили школьники из Славгорода, Топчихинского, Угловского, Крутихинского районов, Камня-на-Оби, Рубцовска и нескольких других районов.

"Нас очень порадовал общий результат ЕГЭ в этом году. Много стобалльников, сократился и процент детей, которые не преодолели минимальные пороги, да и в целом произошёл рост среднего балла по региону", – отметил Костенко.

Двое выпускников при этом сдали экзамены на максимальный балл сразу по двум предметам. Отличились барнаульские одиннадцатиклассники – Вячеслав Журавлёв (русский язык, история) и Илья Итченко (русский язык, информатика и ИКТ).

Примечательно, что впервые за три года в регионе получен стобалльный результат по биологии. Чаще всего отметки "сто" дети получали по русскому языку. Министр образования подчеркнул и то, что выросло количество выпускников, сдающих информатику и ИКТ.

"Впервые в этом году информатика и ИКТ сдавалась в компьютерной форме. Для этого мы организовали специальные классы", – добавил министр образования региона.

Ранее Максим Костенко рассказал о том, что восемь выпускников были удалены с ЕГЭ без права пересдачи в этом году за то, что попались со шпаргалками. В 2020-м правила ЕГЭ нарушили чуть больше учеников – тринадцать. При этом, как ни странно для современных школьников, большая часть нарушителей пользовались не гаджетами, а обычными письменными заметками – на бумаге или частях тела. Классические шпаргалки нашли у шестерых выпускников, у одного с собой оказался телефон, ещё один был отстранён от сдачи экзамена за использование вычислительной техники.