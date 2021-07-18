В барнаульском парке поставили необычный контейнер для крышечек

Фото: vk.com/zoo_22
Барнаульский парк "Лесная сказка" украсил необычный контейнер для сбора пластиковых крышечек. Он выполнен в форме сердечка. Фотографии опубликовали в группе зоопарка в социальной сети "ВКонтакте".
Жителей краевой столицы призывают выбрасывать крышечки именно в него. После сбора отходы направят на переработку.
"По мере накопления мы эти крышечки будем сдавать в перерабатывающую организацию, которая из них сделает много новых интересных полезных вещей, – обратился к барнаульцам директор зоопарка, депутат АКЗС Сергей Писарев. – Давайте будем заботиться о своей планете, о чистоте планеты и это будет очень здорово".
Ранее одноразовую посуду и контейнеры для пищевых продуктов включили в список товаров, оборот которых в перспективе собираются ограничить. Такие изменения готовят Минпромторг, Минприроды и Минсельхоз, а также Российский экологический оператор.
Комментарии
Приятно, когда появляются такие контейнеры и люди думают об экологии. Побольше бы контейнеров у домов для пластиковых бутылок, не везде такие еще есть...
Вот такие у нас украшения
Поменьше бы упаковки использовали производители. А то каждую финтифлюшку упаковывают так, что потом куча картона, пластика тут же идет в мусор.
Пока контейнер заполнится , уже и крышки , наверное, не нужны будут.
18.07.2021 13:48
- гость -
Полностью согласен, собирать пробочки - это, скорее, пиар. Проблему мусора можно решить только отказом от пластиковой упаковки.
Под отработанную туалетную бумагу пиарщики не подумали контейнер поставить ?
18.07.2021 13:52
- гость -
Ничего практичней пластика пока не предлагается. Мог бы быть целлофан. Он экологичный. Но где сегодня целлофан? А ходить с авоськой и холщовыми мешочками как-то хлопотно и не хочется
18.07.2021 14:07
Виктор
Ничего практичней пластика пока не предлагается.
----------
Слишком много упаковки сейчас. Лишней. Покупаешь сыр. В яркой картонной упаковке. Открываешь, достаешь. А там пластиковая упаковка. Зачем так много всего?
А в отделе фруктов/овощей повадились по две штуки перцев, помидоров упаковывать в отдельные контейнеры. Домой приходишь после магазина и начинаешь всё это распаковывать. И куча мусора тут же образуется.
18.07.2021 14:23
- гость -
Так часто делают, чтобы скрыть гниль. Кладут овощи "здоровой" стороной вверх. Я раза два попал, потом зарёкся покупать что-либо на подложке
пару лет назад узнал, что не каждый пластик можно туда бросать, сейчас вот узнал, что и крышечки не все подходят))))
Да кто туда специально поедет на тот край города что бы сдать крышки. Вот если бы в каждом квартале был бы прием, тогда да.
Крышки собирают отдельно с другой целью - чтобы их не накручивали на бутылку. Пластиковые бутылки в мусоровозе прессовать без крышек куда проще, меньше поломок и износа техники, меньше объем мусора. Из бутылки с крышкой выдавить воздух намного сложнее.
Я перед тем, как бутылку выбросить, сам её прессую
Страна у нас большая, население маленькое, за вывоз мусора деньги платим немалые. Поэтому пусть крышечками занимаются те, кому это положено. Я мусор принёс в контейнер и Вася кот. Сами дальше с ним разбирайтесь, это ваш бизнес и ваши доходы. Батарейки, крышечки - всё кидаю в кучу. Я деньги плачу. Я Хозяин.
Почему ни губернатор ни мэр города не присутствовали на открытии?