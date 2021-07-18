В барнаульском парке поставили необычный контейнер для крышечек

Фото: vk.com/zoo_22

Барнаульский парк "Лесная сказка" украсил необычный контейнер для сбора пластиковых крышечек. Он выполнен в форме сердечка. Фотографии опубликовали в группе зоопарка в социальной сети "ВКонтакте".

Жителей краевой столицы призывают выбрасывать крышечки именно в него. После сбора отходы направят на переработку.

"По мере накопления мы эти крышечки будем сдавать в перерабатывающую организацию, которая из них сделает много новых интересных полезных вещей, – обратился к барнаульцам директор зоопарка, депутат АКЗС Сергей Писарев. – Давайте будем заботиться о своей планете, о чистоте планеты и это будет очень здорово".

Ранее одноразовую посуду и контейнеры для пищевых продуктов включили в список товаров, оборот которых в перспективе собираются ограничить. Такие изменения готовят Минпромторг, Минприроды и Минсельхоз, а также Российский экологический оператор.