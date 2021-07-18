Алтайская прокуратура взяла на контроль проверку ДТП с тремя погибшими

Прокурор Троицкого района Антон Мариупольский 18 июля выехал на место столкновения автомобилей Toyota Camry и Hyundai Creta, в котором погибли три человека и пятеро пострадали.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, Мариупольский будет координировать работу сотрудников правоохранительных органов. Прокуратура взяла на контроль ход проверки по факту смертельной аварии.

Напомним, ДТП произошло на 275-м километре трассы Барнаул – Бийск. В аварии погибли три человека, находившиеся в Toyota Camry, в том числе девятилетняя девочка.

Пострадали пять человек, из них трое детей: мальчики 2 и 12 лет, а также 14-летняя девочка. Самому младшему из пострадавших госпитализация не потребовалась.