Внедорожник протаранил пожарную машину в Бийске

Фото: instagram.com/drom_22_biysk
Пожарный автомобиль стал участником ДТП в Бийске на улице Ленина. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали на странице drom_22_biysk в Instagram.
По словам очевидцев, спецтехника проезжала на красный сигнал светофора с включённым проблесковым маячком и звуковым сигналом, а внедорожник двигался на зелёный свет.
Вероятно, в нарушении ПДД признают виновными обоих водителей. Один не пропустил технику с включённым спецсигналом, другой – не убедился, что его пропускают, когда он проезжал на запрещающий сигнал светофора.
Напомним, на трассе Барнаул – Бийск в аварии погибли три человека, ещё пятеро пострадали. Среди них есть дети.
Комментарии
Эмчеэсники сидели, заигрались в карты. Глянули на время. Уже опаздываем на обед! Включили сирену и погнали.