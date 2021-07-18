Внедорожник протаранил пожарную машину в Бийске

Фото: instagram.com/drom_22_biysk

Пожарный автомобиль стал участником ДТП в Бийске на улице Ленина. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали на странице drom_22_biysk в Instagram.

По словам очевидцев, спецтехника проезжала на красный сигнал светофора с включённым проблесковым маячком и звуковым сигналом, а внедорожник двигался на зелёный свет.

Вероятно, в нарушении ПДД признают виновными обоих водителей. Один не пропустил технику с включённым спецсигналом, другой – не убедился, что его пропускают, когда он проезжал на запрещающий сигнал светофора.

Напомним, на трассе Барнаул – Бийск в аварии погибли три человека, ещё пятеро пострадали. Среди них есть дети.