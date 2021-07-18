Огонь охватил постройки в Бийске и едва не перекинулся на машины

Серьёзный пожар произошёл в бийском посёлке Сорокино вечером 18 июля. Загорелись надворные постройки. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

Огонь мог перекинуться на припаркованные рядом автомобили, но неравнодушные местные жители спасли владельцев от уничтожения имущества, откатив транспортные средства на безопасное расстояние.

На месте происшествия работают пожарные расчёты.

Напомним, штормовое предупреждение действует в Алтайском крае. До 19 июля в регионе сохранится высокая пожароопасность (4-й класс горимости), что может привести к возникновению ландшафтных и техногенных пожаров.