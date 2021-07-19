Хлеб может подорожать в России с августа

С августа производители хлеба намерены поднять цены на свою продукцию на 7-12% из-за роста стоимости сырья, упаковочного материала и транспортировки. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на торговую сеть "Верный".
По словам президента Российского союза пекарей Алексея Лялина, всё сырье подорожало в несколько раз, при этом сам хлеб – всего на рубль. Так, маргарин вырос в цене на 38%, упаковочный материал – на 26%, сахар – на 9%, отметил он.
На рост себестоимости хлебобулочных изделий повлиял и дефицит персонала в отрасли. Из-за этого производителям пришлось повысить зарплаты оставшимся работникам, уточняет гендиректор БКХ "Коломенский" Дмитрий Козлов.
В Минсельхозе при этом утверждают, что цены на хлебобулочную продукцию "находятся на стабильном уровне". Более того, там не ожидают "существенного повышения цен в дальнейшем", поскольку сырьё, по данным чиновников, напротив, дешевеет.
Кроме того, для стабилизации цен на хлеб производители получают госсубсидии, отмечают в министерстве. Однако пекари заключают, что поддержка в виде субсидий не помогла удержать ценник, как задумывали в правительстве.
Напомним, производители уже не впервые за последний месяц предупреждают о возможном подорожании хлеба. В конце июня они оказались недовольны формулировками в новом разрабатываемом ГОСТе.
Комментарии
Минсельхозе, впрочем, предпосылок для роста Минсельхозе, впрочем, предпосылок для роста цен не видят и говорят, наоборот, об удешевлении сырья. не видят и говорят, наоборот, об удешевлении сырья.
Хлеб уже подорожал порядка 1.5 рубля пару недель назад. Да и мы все видим, что цены "снижаются"! Только вот на бананы выросли, но ответственные господа говорят, что это временно..
Значит вскорости и Роллтон подорожает (
Не новости.
Так, маргарин вырос в цене на 38%, упаковочный материал – на 26%, сахар – на 9%, отметил он.
----------
Бабушка пекла хлеб в русской печи. Рецепт: мука, вода, соль, дрожжи.
Урожай зерна на Алтае в этом году хороший будет.
и Роллтон подорожает (
стопудово Бигбон уже 30 рэ стоит с год назад по 16 был. как дальше жить то
Что в хлебе делает маргарин?
И кто жи виноват?Кого бить?
На рост себестоимости хлебобулочных изделий повлиял и дефицит персонала в отрасли. Из-за этого производителям пришлось повысить зарплаты оставшимся работникам
Можно было гасторбайтеров завезти и не надо зарплаты повышать
Бизнесу выгодней завезти рабочих из соседних независимых государств, чем повышать зарплаты своим
На рост себестоимости хлебобулочных изделий повлиял и дефицит персонала в отрасли. Из-за этого производителям пришлось повысить зарплаты оставшимся работникам
ох уж эти "экономисты"...
10 работников с зп 10 тыщ. фот 100 тыщ
5 работников с зп 20 тыщ. фот 100 тыщ. где рост себестоимости? да и подняли зп более чем уверен не в 2 раза.
А сейчас гасторбайтеры подъедут, опять будет 10 работников по 10 тысяч. Еще без отчислений в фонд социального страхования, вообще выгодно. А свои, которые хотели больше зарплаты, побегают, работу поищут
это народу говорят ещё раз:"пора менять окружение рук-лей местных- с 5 февраля вся власть у нас в руках Томенко.
Вообще то зря всё валить на хлебопеков... Мука (зерно) масло растительное, (маргарин (тоже масло рас) = это экспортные направления нашего государства . И оно ,государство" всячески это направление поддерживает. А по сложившейся политике -цены внутри приравниваются к мировым. Да и сборы от повышения в виде НДС государству прибавят в бюджет. (кстати доля НДС в бюджете РФ порядка 40%!)
вот раньше проезд в автобусе стоит 5 копеек, а булка хлеба 20 копеек.. Если следовать этой логике, то при стоимости в автобусе 23 рубля (в муниципальном), то хлеб должен стоить в 4 раза больше.. 92 рубля.. Или в обратную считать?
Или в обратную считать?
Лучше бы в обратную, если хлеб 36 рублей, то проезд 9
19.07.2021 11:06
- гость -
"проезд в автобусе стоит 5 копеек, а булка хлеба 20 копеек"
Не хлебом и автобусом жив человек! Напр, если по хлебу считать:
Молоко 1 л тоже стоил тогда 20 коп, а значит теперь около 25 руб
Колбаса вареная 2р 20 коп (11 проездов или 11 хлеба) Значит теперь должно быть ~ 250 ру
рыб простая (минтай) 40 коп , значит теперь 40 руб