Хлеб может подорожать в России с августа

С августа производители хлеба намерены поднять цены на свою продукцию на 7-12% из-за роста стоимости сырья, упаковочного материала и транспортировки. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на торговую сеть "Верный".

По словам президента Российского союза пекарей Алексея Лялина, всё сырье подорожало в несколько раз, при этом сам хлеб – всего на рубль. Так, маргарин вырос в цене на 38%, упаковочный материал – на 26%, сахар – на 9%, отметил он.

На рост себестоимости хлебобулочных изделий повлиял и дефицит персонала в отрасли. Из-за этого производителям пришлось повысить зарплаты оставшимся работникам, уточняет гендиректор БКХ "Коломенский" Дмитрий Козлов.

В Минсельхозе при этом утверждают, что цены на хлебобулочную продукцию "находятся на стабильном уровне". Более того, там не ожидают "существенного повышения цен в дальнейшем", поскольку сырьё, по данным чиновников, напротив, дешевеет.

Кроме того, для стабилизации цен на хлеб производители получают госсубсидии, отмечают в министерстве. Однако пекари заключают, что поддержка в виде субсидий не помогла удержать ценник, как задумывали в правительстве.

Напомним, производители уже не впервые за последний месяц предупреждают о возможном подорожании хлеба. В конце июня они оказались недовольны формулировками в новом разрабатываемом ГОСТе.