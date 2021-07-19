Подозреваемый в убийстве участкового под Барнаулом отрицает свою вину

Подозреваемого в убийстве участкового возле посёлка Гоньба заключили под стражу. Мужчина отрицает свою вину, однако при обыске дома у него нашли одежду в крови и спички.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, по данным следователей, 14 июля участковый уполномоченный отдела полиции по Ленинскому району Барнаула выехал на служебном авто в Гоньбу, чтобы вручить мужчине повестку о явке на следственные действия уголовного дела о фальсификации доказательств. Днём 15 июля тело полицейского с колотым ранением шеи нашли в сожжённом автомобиле недалеко от посёлка.

Следователи и оперативники по горячим следам раскрыли преступление и задержали неоднократно судимого мужчину. По ходатайству следователя суд заключил подозреваемого под стражу. Сотрудники ведомства ведут сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Как сообщает "Алтайская правда" со ссылкой на руководителя регионального Следкома Людмилу Рязанцеву, у мужчины при обыске нашли одежду со следами крови и спички. Сам он не признаётся, что лишил жизни полицейского – по его словам, участковый отдал ему повестку и уехал.

Напомним, в Барнауле 15 июля обнаружили обгорелый труп участкового рядом с его сожжённой служебной машиной. Правоохранитель не вернулся с задания накануне вечером, а на его поиски подняли всю полицию города. Почти сразу после обнаружения тела задержали и подозреваемого: им оказался поднадзорный, к которому участковый поехал на выезд.