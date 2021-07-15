Был без оружия. Что известно об убийстве полицейского, чьё сожжённое тело нашли в Барнауле

В Барнауле 15 июля обнаружили обгорелый труп участкового рядом с его сожжённой служебной машиной. Правоохранитель не вернулся с задания накануне вечером, а на его поиски подняли всю полицию города. Почти сразу после обнаружения тела задержали и подозреваемого: им оказался поднадзорный, к которому участковый поехал на выезд. Алтайский Следком уже объявил, что дело раскрыто. Рассказываем, какие подробности известны о жутком убийстве, кем был погибший полицейский и почему на задание он, как говорят, отправился без оружия.
Сообщение о том, что барнаульский участковый пропал без вести, поступило в полицию вечером 14 июля, рассказала официальный представитель ГУ МВД по Алтайскому краю Светлана Ляпунова. По её словам, о происшествии сообщила жена мужчины. Он просто не вернулся с работы домой. Кроме того, не было и его служебной "Лады Гранты".
"По указанию начальника ГУ МВД по Алтайскому краю генерал-лейтенанта Андрея Подоляна на поиски немедленно был поднят весь барнаульский гарнизон. Были развёрнуты широкомасштабные поиски. Мы задействовали пять кинологических расчётов и квадрокоптеры, подключились и коллеги из МЧС России", – рассказала Ляпунова.
Сообщество "Инцидент Барнаул" позднее опубликовало полицейскую ориентировку на пропавшего. Из сообщения полиции следует, что сотрудники ищут участкового Владислава Неудахина.
А утром 15 июля полицейские обнаружили тело своего коллеги. Обгоревший труп участкового нашли сотрудники ГИБДД недалеко от посёлка Гоньба, у дороги, ведущей к аэропорту. А рядом в поле стоял и его служебный автомобиль, тоже сожжённый.
"Вечером, примерно в 19:30, он поехал к жулику в Гоньбу, который не являлся на следствие, скрывался. Участковый должен был вручить ему повестку", – рассказал изданию источник в правоохранительных органах.
Собеседник представил "КП" основную версию следствия. По ней, к моменту приезда Неудахина поднадзорный и его сожительница жарили шашлыки у себя на участке. Полицейский посадил мужчину к себе в машину, чтобы отвезти его к следователю. Судя по всему, в "Ладе" всё и произошло. Правоохранители полагают, что подозреваемый нанёс участковому удар шампуром в шею. А уже потом отвёз его тело в тихое место и сжёг вместе с автомобилем.
Подтверждает эту версию и Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul. По его данным, на шее участкового следователи обнаружили колото-резаное ранение.
Да, по горячим следам. Об этом рассказали в алтайском МВД. Никакого сопротивления, по словам Светланы Ляпуновой, мужчина не оказывал.
По информации "КП", сначала подозреваемый объяснил полиции, что участковый от него уехал. Но в бане у мужчины правоохранители нашли испачканные кровью одежду и коробок спичек.
В Следственном комитете тоже сообщили, что дело раскрыто.
"Дерзкое и жестокое преступление благодаря оперативной и слаженной работе следователей СК и оперативных сотрудников МВД было раскрыто. По подозрению в совершении убийства в порядке ст. 91 УПК РФ задержан местный житель. В настоящее время следователи и следователи-криминалисты СК работают на месте происшествия, выясняется мотив и способ совершения преступления", – говорится в сообщении.
Подозреваемый уже во всём сознался, пишет "КП".
В пресс-службе краевой полиции подтвердили, что погибшим оказался капитан полиции Владислав Неудахин. Он работал участковым уполномоченным полиции в отделе по Ленинскому району УМВД России. 10 мая 2021 года мужчине исполнилось 39 лет. В полиции Неудахин прослужил более 15 лет. У него остались жена и трое детей.
В полиции выразили соболезнования семье погибшего.
"Его всегда отличал ответственный подход к исполнению поставленных задач, уважительное отношение к населению, высокий профессиональный уровень. Владислав Викторович являлся кандидатом в мастера спорта по биатлону. За достигнутые результаты в работе неоднократно поощрялся руководством МВД и ГУ МВД России по Алтайскому краю. Был награждён медалями "За отличие в службе" II и III степени. Светлая память о Неудахине Владиславе Викторовиче навсегда останется в сердцах его близких и коллег", – говорится в сообщении.
До пенсии ему оставалось "совсем немного", уточняет Unusual Crimes Barnaul.
В пресс-службе МВД отметили, что семье Неудахина будет оказана вся необходимая помощь и поддержка со стороны руководства и личного состава органов внутренних дел региона.
По данным издания, мужчина был судим неоднократно.
Пять лет он провёл в тюрьме за убийство, совершённое в 1993 году при превышении пределов самообороны, а также за кражу. А в 2004 году ему дали ещё восемь лет лишения свободы за то, что он до смерти избил женщину.
Вплоть до пожизненного заключения. По факту смерти полицейского следователи возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка"). Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы.
Учитывая предыдущие судимости подозреваемого по тяжелым статьям и жестокость этого преступления, в тюрьме он, скорее всего, окажется навсегда.
Комментарии
Жаль конечно парня...Соболезнование.
Был без оружия, не владел приёмами рукопашного боя, не сдал норматив по физподготовке...
почему после второго убийства не дали ПЖ?
Покуда дважды убийцы у нас в 57лет шашлыки жарят,то так и будет впредь.
Раз убил 5 лет.Ну ладно самооборона.Два-уже женщину забил- 8лет!Надо обязательно дождаться пока он полицейского убьет чтоб пж дать.Ну и сам полицейский ,что личное дело не смотрел?Начеку надо быть с такими гражданами когда бухого от бабы с мясом забираешь в отдел.
Жулика-рецидивиста сзади себя в машину садить всё-таки как-то неосторожно.
а для чего садить в машину, если поехал вручить повестку?
а что, полицейский всегда на работе должен быть с оружием?
разница лишь в том, что если бы у полицейского было оружие, то сейчас оно бы оказалось у преступника
а если полицейский с оружием, желательно чтобы полицейских было двое
Не самая хорошая идея - возить убийц-рецидивистов на заднем сиденье своей машины.
Жаль детей оставшихся без отца. Даже отомстить теперь не смогут. Эту тварь сейчас на 19 лет посадят. Она там и скончается. Такое дело расследовать не сложно. Всех подняли. Но бывает так не всегда. И это прискорбно.
может я чего-то не понимаю, но почему пишете, что вез на заднем сиденье? написано, что у полицейского раны от шампура. он что, задержанного посадил в машину с мангалом? нет, конечно
уважительное отношение к населению,
===============================
и что-то сказал ему-что-то открыло бурю чувств безконтрольных-дальше последовали действия.
народ сейчас на последних своих идёт терпениях