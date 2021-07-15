Был без оружия. Что известно об убийстве полицейского, чьё сожжённое тело нашли в Барнауле

Что произошло?

Сообщение о том, что барнаульский участковый пропал без вести, поступило в полицию вечером 14 июля, рассказала официальный представитель ГУ МВД по Алтайскому краю Светлана Ляпунова. По её словам, о происшествии сообщила жена мужчины. Он просто не вернулся с работы домой. Кроме того, не было и его служебной "Лады Гранты".

"По указанию начальника ГУ МВД по Алтайскому краю генерал-лейтенанта Андрея Подоляна на поиски немедленно был поднят весь барнаульский гарнизон. Были развёрнуты широкомасштабные поиски. Мы задействовали пять кинологических расчётов и квадрокоптеры, подключились и коллеги из МЧС России", – рассказала Ляпунова.

Сообщество "Инцидент Барнаул" позднее опубликовало полицейскую ориентировку на пропавшего. Из сообщения полиции следует, что сотрудники ищут участкового Владислава Неудахина.

А утром 15 июля полицейские обнаружили тело своего коллеги. Обгоревший труп участкового нашли сотрудники ГИБДД недалеко от посёлка Гоньба, у дороги, ведущей к аэропорту. А рядом в поле стоял и его служебный автомобиль, тоже сожжённый.