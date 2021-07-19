Губернатор Новосибирской области провел выходные в Алтайском крае

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников посвятил уик-энд знакомству с археологическими памятниками в Солонешенском районе Алтайского края. Об этом чиновник рассказал на своей странице в Instagram.

"Посетил археологические памятники мирового значения: Денисову пещеру и Карама. Там сейчас ведут работы сотрудники института. Именно в Денисовой пещере обнаружили третий вид человека, жившего одновременно с человеком современного типа и неандертальцем, — поделился Травников. — С интересом осмотрел находки текущего года – древние орудия и произведения первобытного искусства. Удалось побывать и на памятнике Карама – это древнейшая из известных в Северной Азии стоянок человека. Атмосфера непередаваемая".

Он уточнил, что в регион его пригласил научного руководителя Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Анатолий Деревянко.

Напомним, в мае 2021 года Денисова пещера пополнила список особо ценных объектов культурного наследия народов России. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Денисова пещера – известное место археологических раскопок в Солонешенском районе Алтайского края. В 2010 году шведский палеогенетик Сванте Паабо идентифицировал новый подвид человека по фаланге пальца, обнаруженного в пещере в 2008 году. Подвид назвали денисовским человеком. С тех пор раскопки там ведутся в разы активнее. Археологи обнаружили в Денисовой пещере останки четырёх денисовцев и двух неандертальцев.

А в 2019 году стало известно, что пещеру могут включить в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но решение стоит ждать не раньше 2022 года.