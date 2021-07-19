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Новости

Роспотребнадзор запретил участникам выборов рукопожатия и приём пищи на участках

, ИА "Амител"
Вакцинироваться лучше до начала электорального процесса
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор запретил участникам грядущих выборов рукопожатия, а также употребление пищи и напитков на участках для голосования или при посещении иных избирательных мероприятий. Рекомендации ведомства опубликовали на сайте ЦИК.

Отмечается, что из пищи участникам электорального процесса разрешено употребление только бутилированной воды. Кроме того, ведомство посоветовало заранее вакцинироваться от COVID-19.

Напомним, что ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко посоветовал соблюдать лечебно-охранительный режим после прививки от коронавируса. По его словам, вакцинированным не стоит употреблять алкоголь и ходить в баню.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

19.07.2021 23:52
Читатель

А что члены избирательной комиссии должны питаться святым духом и водичкой? Так они ноги протянут и не смогут подсчитать итоги. Как же без еды?

20.07.2021 06:11
- гость -

Долго думали.

20.07.2021 06:37
ППКошмариков

А пиво?

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