Роспотребнадзор запретил участникам выборов рукопожатия и приём пищи на участках

Роспотребнадзор запретил участникам грядущих выборов рукопожатия, а также употребление пищи и напитков на участках для голосования или при посещении иных избирательных мероприятий. Рекомендации ведомства опубликовали на сайте ЦИК.

Отмечается, что из пищи участникам электорального процесса разрешено употребление только бутилированной воды. Кроме того, ведомство посоветовало заранее вакцинироваться от COVID-19.

Напомним, что ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко посоветовал соблюдать лечебно-охранительный режим после прививки от коронавируса. По его словам, вакцинированным не стоит употреблять алкоголь и ходить в баню.