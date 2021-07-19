В Минздраве посоветовали не пить алкоголь и не ходить в баню после прививки от COVID-19

Глава Минздрава России Михаил Мурашко посоветовал соблюдать лечебно-охранительный режим после прививки от коронавируса. По его словам, вакцинированным не стоит употреблять алкоголь и ходить в баню.

Как он отметил в интервью "России 24", вакцинация показала свою эффективность в борьбе с пандемией. Министр рассказал, что заражение COVID-19 встречается лишь у 2,5% привитых, а в большинстве случаев госпитализация таким больным не требуется.

Мурашко сообщил о росте темпов вакцинации в стране и рассказал, что и сам собирается привиться повторно.

Напомним, ранее руководитель территориального Росздравнадзора в Новосибирской области Елена Хрусталёва заявила, что в новых методических рекомендациях Минздрава говорится, что после перенесённого ковида нужно прививаться через полгода. По её словам это необходимо, чтобы у граждан, прошедших вакцинацию, сформировался напряжённый иммунитет, более эффективно отражающий все атаки вируса на организм человека.