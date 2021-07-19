В подростка на лошади ударила молния в Бийском районе

В подростка в Бийском районе Алтайского края попала молния. 15-летний мальчик находился на лошади.

Как сообщает газета "Моя Земля", по информации ГО и ЧС Бийского района инцидент произошёл 18 июля в 19:00 в одном из сёл района. В момент удара подросток ехал в открытом поле верхом на лошади.

Сейчас несовершеннолетний госпитализирован в одну из больниц Бийска в состоянии средней тяжести.

Напомним, что 19 июня молния ударила в трамвай в Бийске. Согласно видеозаписям очевидцев, после удара молнии проводку электротранспорта замкнуло, а на крыше начался пожар. Один из мужчин самостоятельно пытался потушить возгорание.