Инфляция в Алтайском крае оказалась выше общероссийской

В Алтайском крае инфляция в июне ускорилась на 0,25%. Общий показатель достиг отметки 7,68%, сообщили в Центробанке России.
Этот больше чем по России, где инфляция составляет 6,5%, а также больше чем по СФО – 6,56%.
По данным регулятора, в феврале инфляция в Алтайском крае составляла 5,87%.
Считается, что к росту цен приводят увеличение потребительского спроса и издержки производителей. Рост цен на продовольственные товары немного замедлился, но инфляция здесь всё ещё превышает 8%. Прирост цен на эту категорию товаров в июне, напротив, ещё больше ускорился – до 9,84%.
Это объясняют возросшим спросом, который превышает предложение.
Также отмечается рост цен в сфере услуг.
Ранее сообщалось, что количество арендных квартир в Барнауле за год резко сократилось. Всему виной – высокий спрос на покупку жилья и стремительно растущие цены, объясняют эксперты. По словам риелторов, собственники арендных площадей, заметив ажиотаж на рынке, массово выставляли их на продажу. Особенно сильно "обеднел" сегмент "молодых" новостроек – квартиры в домах, которым два-три года. Эксперты говорят: "сжатие" рынка привело к росту цен.
Комментарии
чем удивить хотели? как всегда. попа-край
Да что ж такое?! Почему если какой-то показатель хорош низким, именно у нас он часто бывает высоким, и наоборот?
КТО БЫ СОМНЕВАЛСЯ)))
Также отмечается рост цен в сфере услуг)))
Количество арендных квартир в Барнауле за год резко сократилось.Всему виной – стремительно растущие цены ))))
В Алтайском крае инфляция в июне УСКОРИЛАСЬ)))
Считается, что к росту цен приводят увеличение потребительского спроса и издержки производителей.
я так понимаю яхты самолеты дворцы и особняки собственников бизнеса относятся к категории "издержки производителей" )))