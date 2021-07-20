Инфляция в Алтайском крае оказалась выше общероссийской

В Алтайском крае инфляция в июне ускорилась на 0,25%. Общий показатель достиг отметки 7,68%, сообщили в Центробанке России.

Этот больше чем по России, где инфляция составляет 6,5%, а также больше чем по СФО – 6,56%.

По данным регулятора, в феврале инфляция в Алтайском крае составляла 5,87%.

Считается, что к росту цен приводят увеличение потребительского спроса и издержки производителей. Рост цен на продовольственные товары немного замедлился, но инфляция здесь всё ещё превышает 8%. Прирост цен на эту категорию товаров в июне, напротив, ещё больше ускорился – до 9,84%.

Это объясняют возросшим спросом, который превышает предложение.

Также отмечается рост цен в сфере услуг.

Ранее сообщалось, что количество арендных квартир в Барнауле за год резко сократилось. Всему виной – высокий спрос на покупку жилья и стремительно растущие цены, объясняют эксперты. По словам риелторов, собственники арендных площадей, заметив ажиотаж на рынке, массово выставляли их на продажу. Особенно сильно "обеднел" сегмент "молодых" новостроек – квартиры в домах, которым два-три года. Эксперты говорят: "сжатие" рынка привело к росту цен.